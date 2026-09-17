GTA 6 : Un album officiel de 34 titres s’annonce en physique et accompagnera la sortie du jeu

GTA 6 montre une partie de sa tracklist

Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards, quelques noms ont commencé à sortir et à susciter un projet musical autour de GTA 6, avec Spotify d’impliqué dans la balance. Eh bien on en sait plus aujourd’hui avec l’annonce d’un album officiel, issu d’une collaboration entre Rockstar Games et Atlantic Records.

Celui-ci va être composé de 34 titres conçus exprès pour le jeu. Comprenez par là que ça ne concerne pas les musiques déjà existantes et que l’on entendra via les différentes radios. Six titres viennent d’être annoncés.

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Destinée à « capturer l’énergie électrique de Vice City et de Leonida », cette tracklist permet déjà de noter l’implication de deux artistes francophones, et pas des moindres. Guy-Manuel de Homem-Christo, l’un des Daft, signe une prod avec Travis Scott, et un sample du bon vieux et indémodable « Am I Wrong » d’Etienne de Crécy se retrouve sur un autre titre. Ce fragment de bande-son est disponible à l’écoute sur Spotify.

Les différentes éditions physiques de l’album de GTA 6

Si le jeu n’en connaîtra pas, Rockstar a voulu faire en sorte que l’album musical ait quant à lui une édition physique. Et il en aura plusieurs, allant du simple album à l’objet de collection. Voici les éditions proposées sur le site officiel de l’album de GTA 6 :

Grand Theft Auto VI: The Album CD – 16,99€ La bande-son sur CD dans un boîtier cristal Un livret

Grand Theft Auto VI: The Album Vinyle – 51,99€ La bande son sur double vinyle transparent couleur magenta et frappé d’éclaboussures bleues

Grand Theft Auto VI: The Album – Limited-Edition Vinyl – 123,99€ La bande son sur double vinyle transparent couleur magenta et rempli de liquide bleue Des visuels et un packaging exclusif



L’album GTA 6 débarquera le 19 novembre en numérique et sera livré à partir du 20 en version physique, soit le lendemain de la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series.