GTA 6 : Un album officiel de 34 titres s’annonce en physique et accompagnera la sortie du jeu

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Un peu à la manière des jeux de sport ou de voiture, concocter soigneusement une bande-son est important pour un Grand Theft Auto. On peut faire confiance à Rockstar pour réussir celle de GTA 6, à un point où le géant américain a décidé de produire un album en bonne et due forme, garnie de musiques originales. La concrétisation d’un teasing alimenté sur les réseaux par quelques artistes, et dont nous apprenons par ailleurs déjà quelques détails, comme les éditions, les prix, et une partie de la tracklist.

GTA-6-vignette
GTA 6 // Source : Rockstar Games

GTA 6 montre une partie de sa tracklist

Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards, quelques noms ont commencé à sortir et à susciter un projet musical autour de GTA 6, avec Spotify d’impliqué dans la balance. Eh bien on en sait plus aujourd’hui avec l’annonce d’un album officiel, issu d’une collaboration entre Rockstar Games et Atlantic Records.

Celui-ci va être composé de 34 titres conçus exprès pour le jeu. Comprenez par là que ça ne concerne pas les musiques déjà existantes et que l’on entendra via les différentes radios. Six titres viennent d’être annoncés.

  • Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City

Destinée à « capturer l’énergie électrique de Vice City et de Leonida », cette tracklist permet déjà de noter l’implication de deux artistes francophones, et pas des moindres. Guy-Manuel de Homem-Christo, l’un des Daft, signe une prod avec Travis Scott, et un sample du bon vieux et indémodable « Am I Wrong » d’Etienne de Crécy se retrouve sur un autre titre. Ce fragment de bande-son est disponible à l’écoute sur Spotify.

Les différentes éditions physiques de l’album de GTA 6

Gta 6 album officiel 1920x1080 1 1

L’album officiel – GTA 6 // Source : Rockstar

Si le jeu n’en connaîtra pas, Rockstar a voulu faire en sorte que l’album musical ait quant à lui une édition physique. Et il en aura plusieurs, allant du simple album à l’objet de collection. Voici les éditions proposées sur le site officiel de l’album de GTA 6 :

  • Grand Theft Auto VI: The Album CD – 16,99€
    • La bande-son sur CD dans un boîtier cristal
    • Un livret
  • Grand Theft Auto VI: The Album Vinyle – 51,99€
    • La bande son sur double vinyle transparent couleur magenta et frappé d’éclaboussures bleues
  • Grand Theft Auto VI: The Album – Limited-Edition Vinyl – 123,99€
    • La bande son sur double vinyle transparent couleur magenta et rempli de liquide bleue
    • Des visuels et un packaging exclusif

L’album GTA 6 débarquera le 19 novembre en numérique et sera livré à partir du 20 en version physique, soit le lendemain de la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5 xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

GTA 6 : Des informations sur la bande-son devraient arriver sous peu, Spotify tease une collaboration

ps5 xbox series
GTA 6 : Des informations sur la bande-son devraient arriver sous peu, Spotify tease une collaboration

GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse

ps5 xbox series
GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse

Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony

ps5
Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony

La présentation de GTA 6 sur Netflix a évidemment réalisé un carton d’audience pour le service de streaming

ps5 xbox series
La présentation de GTA 6 sur Netflix a évidemment réalisé un carton d’audience pour le service de streaming
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire
pc ps5 xbox series
Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire
Pardon My French Toast se fera beurrer la tartine dès le 29 octobre, les précommandes sur Switch sont ouvertes
pc switch
Pardon My French Toast
Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD
pc xbox series
Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD
Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash, ne compte presque plus aucun employé
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one
Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash, ne compte presque plus aucun employé
Premières images pour Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, la suite du jeu d’action sans Suda51
ps5
Premières images pour Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, la suite du jeu d’action sans Suda51
La suite de The Blood of Dawnwalker ne proposera pas forcément une contrainte de temps comme celle du premier jeu
pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker
Les premiers avis sur le nouveau film Resident Evil sont tombés, et ils sont dithyrambiques
Les premiers avis sur le nouveau film Resident Evil sont tombés, et ils sont dithyrambiques
Monster Hunter Wilds : Nos premières impressions sur la grande extension Ascendance et la version Switch 2 du jeu de base
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds : Nos premières impressions sur la grande extension Ascendance et la version Switch 2 du jeu de base
EA Sports FC 27 dévoile la première Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première Team Of The Week
Le retour de Terranigma annonce sa sortie au 14 janvier 2027 et détaille en vidéo ses nouvelles fonctionnalités
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Le retour de Terranigma annonce sa sortie au 14 janvier 2027 et détaille en vidéo ses nouvelles fonctionnalités
Monster Hunter Wilds: Ascendance confirme le retour du Teostra et détaille plusieurs améliorations
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds: Ascendance confirme le retour du Teostra et détaille plusieurs améliorations
Pragmata recevra son DLC gratuit Mega Man le 17 septembre, avec deux paires de costumes plutôt marrants
pc ps5 xbox series switch 2
Pragmata recevra son DLC gratuit Mega Man le 17 septembre, avec deux paires de costumes plutôt marrants
« Je pense vraiment que Fable est un jeu important » : Voici pourquoi Xbox a autorisé un très long développement pour le jeu
pc ps5 xbox series
« Je pense vraiment que Fable est un jeu important » : Voici pourquoi Xbox a autorisé un très long développement pour le jeu
Kemuri, le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, fait enfin reparler de lui, mais pas qu’en bien
pc ps5
Kemuri, le jeu d’action d’Ikumi Nakamura, fait enfin reparler de lui, mais pas qu’en bien
Sonic Racing: CrossWorlds inaugurera sa Saison 2 avec l’arrivée de Bayonetta, les contenus Godzilla et Evangelion se montrent
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing: CrossWorlds inaugurera sa Saison 2 avec l’arrivée de Bayonetta, les contenus Godzilla et Evangelion se montrent
Control Resonant : Durée de vie, modes d’affichage, modes de difficulté… Remedy fait le point avant la sortie du jeu
pc ps5 xbox series
Control Resonant : Durée de vie, modes d’affichage, modes de difficulté… Remedy fait le point avant la sortie du jeu
Wardogs poursuit sa route avec 2 millions de ventes, tandis que son PDG parle sans détour du crunch
pc
Wardogs poursuit sa route avec 2 millions de ventes, tandis que son PDG parle sans détour du crunch
Xbox Game Pass : Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II et d’autres arrivent dans l’abonnement
pc xbox series xbox one
Xbox Game Pass : Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II et d’autres arrivent dans l’abonnement
Warlock: Dungeons & Dragons vous laissera explorer par vous-mêmes sans une abondance de marqueurs à l’écran
pc ps5 xbox series
Warlock: Dungeons & Dragons vous laissera explorer par vous-mêmes sans une abondance de marqueurs à l’écran
On a joué à Wo Long 2: Wings of Ember, dont la date de sortie vient d’être annoncée en compagnie d’une démo limitée
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué à Wo Long 2: Wings of Ember, dont la date de sortie vient d’être annoncée en compagnie d’une démo limitée
Les personnages de Kingdom Hearts débarquent dans Fortnite cette semaine, avec Sora, Riku, Kairi et Roxas
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Les personnages de Kingdom Hearts débarquent dans Fortnite cette semaine, avec Sora, Riku, Kairi et Roxas
PowerWash Simulator 2 vous invite à voir la vie en rose avec son DLC Barbie
pc ps5 xbox series switch 2
PowerWash Simulator 2 vous invite à voir la vie en rose avec son DLC Barbie
La piste Injustice 3 se renforce avec des playtests à venir qui pourraient être consacrés au jeu
Injustice 2
Neowiz enregistre la marque Wonders of O, qui pourrait être la suite de Lies of P
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Neowiz enregistre la marque Wonders of O, qui pourrait être la suite de Lies of P