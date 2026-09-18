Le réalisateur de The Last of Us a un avis tranché sur les AAA comme God of War: Laufey qui manqueraient d’idées innovantes

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Depuis la sortie de Marvel’s Wolverine, le modèle des jeux d’action-aventure made in Sony suscite de nombreux débats. Même si ces jeux sont tout le temps très spectaculaires, une partie du public estime que la formule reste trop similaire d’un jeu à l’autre, sans vraie innovation. C’est aussi ce que pense Bruce Straley, qui a pourtant participé à créer ce moule.

God of War: Laufey // Source : Sony

Une formule éculée qui peut commencer à lasser

Moins connu qu’un Neil Druckmann, Bruce Straley est pourtant le game director de The Last of Us, ainsi que de Uncharted 2 et Uncharted 4, soit des jeux très appréciés qui ont contribué à imposer un modèle de jeux d’action-aventure chez Sony. Mais aujourd’hui, Straley regrette que les AAA modernes n’aillent pas chercher de nouvelles idées.

C’est en tout cas ce qu’il déplore auprès du magazine Edge, dans un article qui regroupe plusieurs interviews autour de l’état de l’industrie. Il précise qu’il trouve le milieu des AAA assez ennuyeux, tout en prenant en exemple le cas de God of War: Laufey, jeu particulièrement impressionnant d’un point de vue technique, mais dont le gameplay semble être trop classique à ses yeux :

« Je pense que les expériences que nous proposons dans le secteur du jeu AAA sont… J’ai envie de dire ennuyeuses. Quand je regarde God of War: Laufey, chaque pixel est époustouflant. La montagne de travail abattue dans la moindre image… J’ai moi-même conçu ce genre de jeux, et je reste sidéré. Mais si je m’intéresse vraiment au gameplay, à ce que l’on fait concrètement dans le jeu ? Je ne suis pas emballé. Et ce n’est pas une critique envers l’équipe de God of War. C’est juste qu’au sein des productions AAA, on a l’impression qu’il y a peu d’espace pour insuffler des idées neuves et innovantes. ».

Ralph Koster, lead designer d’Ultima Online, ajoute qu’à force de se « regarder le nombril » en pariant sur des formules qui ont déjà fait leurs preuves, les résultats sur le court terme seront peut-être bons, mais sur le long terme, le genre pourrait en souffrir. On en voit peut-être un exemple aujourd’hui avec un Marvel’s Wolverine pas forcément bien reçu par tout le monde. Mais puisque ses productions demandent énormément d’argent et de moyens humains, l’originalité est un sacré risque à prendre. C’est pourquoi Shawn Layden, ancien boss des SIE Worldwide Studios, pense que le secteur des AA a sa carte à jouer ici :

« Si vous parvenez à maintenir une structure légère et horizontale, alors vous avez des frais réduits, et vous pouvez soutenir des jeux dont le plancher financier à atteindre est moindre. Autrement dit : le jeu ne rapportera « que » 50 millions de dollars ? Eh bien, d’accord. Trouvons un modèle où générer 50 millions de dollars est considéré comme une réussite, et non comme un échec. Je pense que c’est de là qu’il fauit aller, avec d’acteurs qui s’investissent sur ce créneau. »

Une vision optimiste lorsque l’on sait qu’un Clair Obscur: Expedition 33 est plutôt une exception que la règle dans le monde des AA, ces productions ayant souvent du mal à exister commercialement et médiatiquement face aux colosses que sont les AAA.

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Jaquette de God of War Laufey
God of War Laufey
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Date de sortie : 16/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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