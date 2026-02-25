Amazon laisse tomber le jeu de courses en monde ouvert de Maverick Games, conçu par des anciens de Forza Horizon

Le jeu n’est pas annulé pour autant

Annoncé en mai 2024, ce partenariat avait pour but d’éditer un jeu de courses AAA en monde ouvert. Amazon prêtait un coup de main financier à Maverick Games, un tout nouveau studio composé de membres ayant travaillé sur la licence Forza Horizon. Autrement dit, des personnes qui connaissent bien le genre. Le projet semblait ambitieux, peut-être trop pour l’Amazon Games d’aujourd’hui, qui ne veut plus de projets risqués dans ses rangs et pour qui le jeu vidéo est désormais très annexe, en dehors de ses jeux Tomb Raider développés chez Crystal Dynamics.

The Game Business nous apprend que l’entreprise de Jeff Bezos a décidé de ne plus éditer le jeu de Maverick Games, préférant se focaliser sur son service Luna et Tomb Raider :

« Dans le cadre de notre évolution stratégique visant à nous concentrer sur des projets tirant parti des atouts et de l’envergure uniques d’Amazon, notamment le récent relancement de Luna et notre partenariat avec Crystal Dynamics pour la franchise Tomb Raider, nous avons décidé de mettre fin au contrat d’édition de Maverick Games avec Amazon Game Studios. Nous avons un immense respect pour l’équipe de Maverick Games et pour l’expérience de conduite narrative captivante qu’elle crée. »

Tout n’est pas terminé pour autant pour Maverick Games. À présent, le studio est à la recherche d’un autre éditeur qui voudra bien supporter le projet. Aujourd’hui, le développement continue, et des dialogues seraient en cours avec d’autres partenaires potentiels. On croise les doigts pour le studio.