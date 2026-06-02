Clutch : Découvrez le jeu de courses en monde ouvert de Maverick Games, composé de vétérans de la série Forza

Forza rencontre Need for Speed

On découvre aujourd’hui les premières images de Clutch, qui est donc un jeu de courses en monde ouvert qui s’inspire très logiquement de la saga Forza Horizon. Néanmoins, ce nouveau jeu entend bien mettre en avant une vraie histoire avec une campagne où l’on suivra des jumeaux qui participeront au R1K, une compétition qui réunit les meilleurs pilotes et qui peut lancer de grandes carrières.

Derrière l’aspect officiel de la chose, on retrouve le « Midnight Collective », qui organise des courses urbaines moins légales. Vous devrez grappiller des places au classement pour vous mesurer à l’élite, et on nous promet ici un aspect PvPvE permanent, avec des tracés originaux et des courses-poursuites endiablées. De quoi offrir une petite touche de Need for Speed. La personnalisation de notre véhicule sera également une part importante du jeu, avec de nombreuses options à disposition.

Pour en voir un peu plus sur Clutch, il faudra désormais patienter jusqu’en fin de semaine. Le jeu sera au présent au Summer Game Fest qui aura lieu ce vendredi 5 juin, avec de nouvelles informations à la clé. On sait déjà que Clutch est prévu pour le début d’année 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.