Où trouver Bigfoot, le Singe-qui-pue (Skunk Ape), dans GTA 6 ?

Dans GTA 6, le Singe-qui-pue, également surnommé M. Mangrove, se trouve dans les marais de Mariana County, notamment aux alentours de Pelican Valley et de Cottonmouth Lake. Il est possible de croiser cette mystérieuse créature pendant l’exploration sans même avoir commencé les missions de Kirk. Vous pourrez notamment l’apercevoir en train de dévorer un cerf avant qu’elle ne prenne la fuite dans les marécages.

Si vous décidez de la suivre, utilisez la Concentration pour repérer les bruits suspects et retrouver sa trace. Votre recherche vous mènera jusqu’à une étrange effigie accrochée à un arbre. En l’examinant, Jason finira par perdre connaissance à cause des spores qui s’en dégagent.

Cette première rencontre reste toutefois distincte de la suite de quêtes de Kirk qui peut être déclenchée en trouvant l’une de ses affiches.

Comment débloquer les quêtes de Kirk : où trouver ses affiches ?

Pour commencer les missions consacrées au Singe-qui-pue, vous devez trouver une affiche de Kirk, sur laquelle il recherche des informations concernant cette créature. Plusieurs affiches sont disséminées dans Leonida. Vous pouvez notamment en trouver une au bar de Skeeter, à Hamlet, ou encore dans le Rusty Anchor, à North Key Lento.

Une fois l’affiche examinée, le numéro de Kirk est ajouté aux contacts de votre téléphone. Il suffit alors de l’appeler pour faire apparaître un nouveau marqueur de mission sur votre carte. Attention, la première quête se déroule uniquement de nuit. Si vous arrivez trop tôt, vous pouvez patienter ou dormir pour faire avancer le temps.

Les aventures de Kirk se divisent en trois missions, qu’il faudra accomplir dans l’ordre.

Quête 1 de Kirk : aider à trouver le Singe-qui-pue

Commencez par suivre Kirk dans les bois. Nous vous conseillons d’équiper votre lampe torche depuis la roue des armes, car la visibilité est particulièrement mauvaise pendant cette séquence. Vous finirez par découvrir plusieurs indices, notamment un site d’alimentation et des traces de griffes sur un arbre. Utilisez régulièrement la Concentration pour identifier la direction des bruits suspects.

Après avoir aperçu la créature, vous devrez la poursuivre jusqu’à une nouvelle effigie accrochée à un arbre. Examinez-la pour faire avancer la mission. Attention toutefois : un énorme sanglier apparaîtra peu après et vous prendra en chasse. Votre objectif sera alors de retourner au véhicule de Kirk, indiqué sur la mini-carte.

Une fois cette séquence terminée, Kirk vous remerciera pour votre aide et vous contactera ultérieurement pour poursuivre les recherches.

Quête 2 de Kirk : Où trouver les trois effigies dans les arbres (emplacements)

Après avoir terminé la première mission, vous devrez patienter jusqu’à recevoir un nouveau message de Kirk. Cette fois, il vous demande de retrouver trois effigies dissimulées dans les marais de Pelican Valley. Une grande zone de recherche apparaîtra sur votre carte pour vous indiquer où chercher.

Il existe plusieurs effigies dans la région, mais vous n’avez besoin d’en examiner que trois pour terminer cette étape. On vous partage les trois emplacements que nous avons dénichés ci-dessous :

Pour faciliter vos recherches, nous vous conseillons d’utiliser régulièrement la Concentration. Après avoir examiné la troisième effigie, la mission prendra automatiquement fin. Il ne restera plus qu’à attendre que Kirk vous contacte pour la dernière étape de sa chasse.

Quête 3 de Kirk : aider Kirk à retrouver M. Mangrove

Kirk vous enverra un nouveau message pour vous donner rendez-vous près de Cottonmouth Lake. Si vous ne recevez rien au bout d’un certain temps, n’hésitez pas à progresser un peu dans le scénario principal. Cette fois, les recherches prennent une tout autre ampleur puisque vous allez embarquer dans un hélicoptère afin de traquer la créature depuis les airs.

Kirk vous remettra un fusil tranquillisant unique, le Mister Mangrove Laird 350, que vous pourrez utiliser pendant cette séquence. Votre objectif sera de repérer M. Mangrove à l’aide du projecteur de l’hélicoptère, puis de tenter de l’endormir avec votre arme. Ne vous inquiétez pas si vous manquez plusieurs tirs : la mission continuera jusqu’à ce que la créature se réfugie dans une cabane abandonnée.

Une fois l’hélicoptère posé, dirigez-vous vers le bâtiment indiqué et entrez à l’intérieur pour retrouver M. Mangrove. Lorsque vous tenterez de récupérer la créature, votre personnage sera exposé à ses spores et perdra connaissance. Vous commencerez alors une séquence assez étrange pendant laquelle vous prendrez successivement le contrôle d’une grenouille et d’une mouche.

Avec la grenouille, vous devrez rejoindre plusieurs endroits où se trouvent des mouches et les manger pour progresser. Attention aux prédateurs qui rôdent dans les environs. Vous prendrez ensuite le contrôle d’une mouche. Dirigez-vous vers l’hélicoptère de Kirk pour déclencher une conversation révélant les véritables motivations de ce dernier.

La suite de la mission vous confrontera à un choix important qui déterminera son dénouement.

Faut-il tirer sur Kirk ou sur M. Mangrove ? Les 3 fins de la quête

Attention Spoilers, cette dernière section dévoile des éléments importants de la conclusion des quêtes de Kirk. Après avoir découvert la véritable identité de M. Mangrove, vous comprendrez que Kirk ne cherche pas simplement à capturer une créature légendaire. M. Mangrove est en réalité Harry Sherrick, un homme disparu depuis une dizaine d’années et dont l’apparence a été transformée par les spores des marais. Kirk souhaite profiter de cette situation pour récupérer son argent.

Vous aurez alors trois possibilités :

Tirer sur M. Mangrove : vous permettez à Kirk de capturer la créature et pouvez obtenir une récompense financière. Il est possible de négocier avec Kirk pour augmenter la somme reçue jusqu’à 10 000 $. L’opération se termine cependant tragiquement après le décollage de l’hélicoptère.

Tirer sur Kirk : vous neutralisez Kirk et laissez M. Mangrove l’emporter dans les marais. Vous ne recevez aucune récompense financière supplémentaire.

Ne tirer sur personne : M. Mangrove finit par s’en prendre directement à Kirk et l’emporte également dans les marécages. Vous ne gagnez pas d’argent supplémentaire.

Si votre objectif est de maximiser les gains, la première solution est donc la plus intéressante. En revanche, si vous souhaitez être pleinement « RP » et empêcher Kirk de parvenir à ses fins, mieux vaut l’épargner et vous retourner contre lui, ou simplement ne pas intervenir. Quel que soit votre choix, vous pourrez conserver le fusil tranquillisant unique obtenu pendant la mission.

Pour découvrir davantage de secrets et de missions secondaires, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6, qui regroupe toutes nos astuces et solutions pour explorer Leonida.