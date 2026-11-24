Cartes America’s Next Top Hooker GTA 6 : où trouver les 24 cartes ?
GTA 6 comporte tout un tas de cartes à collectionner. Si les premiers sets concernent des équipes sportives, ce ne sont pas les seules catégories représentées. Le set America’s Next Top Hooker, qui change pas mal d’ambiance, est à retrouver en intégralité dans ce guide indiquant l’emplacement de chaque carte.
Liste et emplacement des cartes America’s Next Top Hooker
24 cartes sont à collecter pour le set America’s Next Top Hooker dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :
Article mis à jour le 24/11/2026 : 5 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties
#1 – Kalvyn
- Emplacement : En cours d’ajout…
#2 – Chastity
- Emplacement : En cours d’ajout…
#3 – Cristal
- Emplacement : Dans des toilettes publiques situées au centre de North Kelly County.
#4 – Diego
- Emplacement : Dans un conteneur près de l’épave du cargo à Featherstone Islands (ouest de Leonida).
#5
- Emplacement : En cours d’ajout…
#6 – Bambi
- Emplacement : Dans un petit coffre jaune à l’extérieur de l’aérodrome situé à North Kelly County.
#7
- Emplacement : En cours d’ajout…
#8
- Emplacement : En cours d’ajout…
#9
- Emplacement : En cours d’ajout…
#10
- Emplacement : En cours d’ajout…
#11 – Kalisha (Argent)
- Emplacement : En cours d’ajout…
#12
- Emplacement : En cours d’ajout…
#13
- Emplacement : En cours d’ajout…
#14
- Emplacement : En cours d’ajout…
#15
- Emplacement : En cours d’ajout…
#16
- Emplacement : En cours d’ajout…
#17 – Beverly (Argent)
- Emplacement : Dans un garage au nord de South Vice-Dale County.
#18
- Emplacement : En cours d’ajout…
#19
- Emplacement : En cours d’ajout…
#20
- Emplacement : En cours d’ajout…
#21
- Emplacement : En cours d’ajout…
#22 – Sapphire (Bronze)
- Emplacement : Dans le sous-sol caché d’une ferme à l’ouest d’Ambrosia.
#23
- Emplacement : En cours d’ajout…
#24
- Emplacement : En cours d’ajout…
Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.