Liste et emplacement des cartes America’s Next Top Hooker

24 cartes sont à collecter pour le set America’s Next Top Hooker dans GTA 6. Voici la liste de ces cartes, accompagnée de leur emplacement :

Article mis à jour le 24/11/2026 : 5 cartes sur 24 ajoutées, les autres arrivent au fil de nos parties

#1 – Kalvyn

Emplacement : En cours d’ajout…

#2 – Chastity

Emplacement : En cours d’ajout…

#3 – Cristal

Emplacement : Dans des toilettes publiques situées au centre de North Kelly County.

#4 – Diego

Emplacement : Dans un conteneur près de l’épave du cargo à Featherstone Islands (ouest de Leonida).

#5

Emplacement : En cours d’ajout…

#6 – Bambi

Emplacement : Dans un petit coffre jaune à l’extérieur de l’aérodrome situé à North Kelly County.

#7

Emplacement : En cours d’ajout…

#8

Emplacement : En cours d’ajout…

#9

Emplacement : En cours d’ajout…

#10

Emplacement : En cours d’ajout…

#11 – Kalisha (Argent)

Emplacement : En cours d’ajout…

#12

Emplacement : En cours d’ajout…

#13

Emplacement : En cours d’ajout…

#14

Emplacement : En cours d’ajout…

#15

Emplacement : En cours d’ajout…

#16

Emplacement : En cours d’ajout…

#17 – Beverly (Argent)

Emplacement : Dans un garage au nord de South Vice-Dale County.

#18

Emplacement : En cours d’ajout…

#19

Emplacement : En cours d’ajout…

#20

Emplacement : En cours d’ajout…

#21

Emplacement : En cours d’ajout…

#22 – Sapphire (Bronze)

Emplacement : Dans le sous-sol caché d’une ferme à l’ouest d’Ambrosia.

#23

Emplacement : En cours d’ajout…

#24

Emplacement : En cours d’ajout…

Retrouvez toutes nos astuces et soluces dans notre guide complet. On vous dresse justement la localisation des 480 cartes à collectionner que vous pourrez retrouver dans GTA VI.