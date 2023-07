Calendrier des sorties jeux vidéo août 2023

La période estivale est toujours une période un peu plus calme pour les éditeurs et développeurs. Les jeux sont moins nombreux, avant le grand rush de la rentrée et des fêtes de fin d’année. Cela n’empêche pas quelques titres de sortir, comme ce fût le cas avec Pikmin 4, F1 Manager 2023 ou encore Remnant 2, qui sont venus rythmer les dernières semaines. Voyons un peu ce qui arrivera maintenant dans les prochains jours.

Les sorties à retenir en août 2023

Comme à notre habitude, avant de vous lister l’intégralité des jeux, on vous propose une petite sélection en vidéo. Dans celle-ci, nous vous proposons une présentation des titres à retenir, avec bien sûr, l’arrivée de Baldur’s Gate 3 qui sera la grosse sortie de début de mois. Atlas Fallen et Waven rythmeront la mi-août, tandis que la fin de mois sera comme toujours assez chargée avec le FPS Immortals of Aveum, Armored Core VI, Sea of Stars et bien d’autres.

Les jeux de août 2023

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo d’août 2023 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

1er août

Akiba’s Trip: Undead and Undressed Director’s Cut (PC, PS4, Switch)

Celeste (Xbox Series)

2 août

Firebird (PC)

Atomic Heart: Annihilation Instinct (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Thronefall (PC early access)

Paquerette Down the Bunburrows (PC)

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (PC, PS5, Xbox Series)

3 août

Baldur’s Gate 3 (PC)

Tiny Thor (Switch)

Flutter Away (PC, Switch)

A Guidebook of Babel (PC, Switch)

4 août

Sclash (PC)

VR Skater (PSVR2)

GigaBash (Switch)

7 août

WrestleQuest (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

8 août

9 août

The Man Came Around (PC)

30XX (PC, Switch)

10 août

15 août

16 août

17 août

18 août

The Texas Chainsaw Massacre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Madden NFL 24 (PC, PS5, Xbox Series)

Bomb Rush Cyberfunk (PC, Switch)

22 août

Fort Solis (PC, PS5)

Schtroumpfs Kart (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure (PC)

23 août

Immortals of Aveum (PC, PS5, Xbox Series)

24 août

25 août

Armored Core VI: Fires of Rubicon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

29 août

30 août

Daymare: 1994 Sandcastle (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

31 août

OU (PC, Switch)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

How 2 Escape (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Deceit 2 (PC)

Tenebris Pictura (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Acheter au meilleur prix les jeux d’août (physique)