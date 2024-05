Les jeux de fin mai sur le Xbox Game Pass

Pour la fin de ce mois de mai, les abonnés ne vont plus savoir où donner de la tête. Des rumeurs avaient indiqué l’arrivée de Lords of the Fallen dans le service et c’est maintenant acté, tout comme pour Immortals of Aveum. On ne pourra aussi que trop recommander d’aller jeter un œil à Chants of Sennaar, qui mérite toute votre attention.

Voici les jeux qui seront proposés sur le Xbox Game Pass d’ici la fin de ce mois de mai et même au-delà :

Chants of Sennaar (Cloud, Console et PC) – 15 mai

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 mai

Immortals of Aveum (Cloud, PC et Xbox Series X|S) EA Play – 16 mai

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 mai

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 mai

Hauntii (Cloud, Console et PC) – 23 mai

Humanity (Cloud, Console et PC) – 30 mai

Lords of the Fallen (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 30 mai

Firework (PC) – 4 juin

Rolling Hills (Cloud, Console et PC) – 4 juin

Beaucoup de nouveaux jeux, ce qui veut dire qu’il faut en libérer d’autres. Voici les jeux qui vont quitter le service dès le 31 mai :