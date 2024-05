Assassin’s Creed Shadows : La date de sortie est déjà connue suite à une énième erreur d’Ubisoft

Quand sortira Assassin’s Creed Shadows ?

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la date de sortie de Star Wars Outlaws avait fuité quelques instants avant la diffusion du dernier trailer du jeu, et ce à cause d’une chaîne YouTube qui en disait un peu trop dans la description de la vidéo live. Ici, Ubisoft reproduit la même erreur avec plusieurs de ses chaînes dont celle en Italie, qui donne directement la date de sortie du jeu dans la description de la vidéo en attente.

Si l’on se fie à ces informations, Assassin’s Creed Shadows devrait donc être disponible dès le 15 novembre prochain. Une date que l’on pouvait à peu près deviner dans la mesure où l’on savait que le jeu était prévu pour cette année, et qu’il devait être assez éloigné de Star Wars Outlaws qui sortira fin août.

Assassin's Creed Shadows is releasing on November 15th, 2024 It's truly the Year of Shadow https://t.co/EOcLFzlp4G — Wario64 (@Wario64) May 13, 2024

VGC rapporte également que d’autres informations ont été dataminées via cette vidéo, comme l’existence d’un Season Pass à 40 € qui inclurait deux extensions. Il donnerait aussi accès à une quête bonus nommée « Origami Killer », ainsi qu’à de la monnaie in-game, des points de compétence en plus et un bonus de précommande répondant au nom de « Thrown to the Dogs ». On vérifiera tout cela dès demain à 18 heures, date de diffusion du premier vrai trailer pour Assassin’s Creed Shadows.