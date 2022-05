The Man Came Around

The Man Came Around est un point'n'click développé et édité par Pipette Inc. L'intrigue se déroule dans Occida, l'un des pays les plus puissants du monde qui part dans une dérive autoritaire suite à l'apparition d'opposants. On suit alors le périple d'un groupe de cinq personnages qui tentent de fuir le pays par le nord. Mais les choses ne seront pas simples puisqu'en dehors des obstacles et des autorités, il faudra aussi passer outre de terribles choix moraux et gérer la santé de vos personnages dans une aventure où la mort de l'un d'entre eux est permanente. Le design minimaliste peint à la main renforce le poids de cette réflexion sur l'exil, la survie et sur la chute de la démocratie.