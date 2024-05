Amazon confirme la production d’une série Tomb Raider en live-action écrite par Phoebe Waller-Bridge

Le casting est encore inconnu

Le site Deadline rapporte les propos de Jen Salke, qui est à la tête des studios Amazon et MGM, et qui a déclaré lors d’un grand événement centré sur les productions du groupe que la série TV Tomb Raider avait bien été commandée. Comme on le savait déjà, elle sera gérée par l’actrice Phoebe Waller-Bridge, connue pour ses rôles dans Fleabag ou le dernier Indiana Jones. Mais ce n’est pas elle qui prendra les traits de l’aventurière, puisqu’elle sera « seulement » la scénariste du projet, ce qui peut déjà être considéré comme un gage de qualité (si l’on se fie à son travail sur Fleabag ou Killing Eve). Voici ce qu’elle déclare :

« Si je pouvais dire à mon moi adolescente ce qu’il se passe maintenant, je pense qu’elle exploserait. Tomb Raider a occupé une grande place dans ma vie et je me sens incroyablement privilégiée de l’adapter à la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés. Lara Croft compte beaucoup pour moi, comme pour beaucoup, et j’ai hâte de me lancer dans cette aventure. »

Aucun casting n’a encore été annoncée pour cette série. Ile se murmure qu’Amazon aurait choisi l’option d’un univers partagé entre cette série et le prochain jeu, mais rien de confirmé ici. On suppose tout de même que c’est le cas puisque cette adaptation est produite par le studio. Le géant de la vente attend sans doute de pouvoir montrer le titre de Crystal Dynamics afin de donner plus de détails (notamment sur le casting, qui pourrait donc être lié à celui du jeu), décrivant seulement la série comme étant « épique » avec beaucoup de voyages à travers le monde au programme.