Des circuits plus authentiques, ou presque

Après nous avoir montré ses nouveautés du côté du mode carrière et fait miroiter de belles promesses pour sa maniabilité, F1 24 s’attarde sur ce qui rend le jeu officiel : ses circuits et pilotes issus de la saison en cours. Reprenant l’ensemble des tracés et des sportifs que l’on connait, avec les 24 circuits et les 10 écuries de cette saison 2024, le titre se doit d’être réaliste. Ou tout du moins, authentique le plus possible.

C’est pourquoi Codemasters a fait l’effort de remodéliser certains tracés. Silverstone va être plus fidèle dans ses sensations, avec la présence des bosses et autres dénivelés du tracé officiel. Spa va enfin avoir droit à sa refonte, notamment au niveau du Raidillon, l’ajout des graviers au bac 11 ou encore la présence visuelle du circuit de karting. Lusail quant à lui va drastiquement changer, avec un vrai ravalement de façade et l’ouverture de la pitlane après le dernier virage, et non plus avant. Plus réaliste donc, même si l’on se demande pourquoi avoir intégrer autant d’arbre dans le secteur 2. Enfin, Jeddah va développer ses abords de la piste, avec ses magnifiques virages rapides. Il manque encore quelques tracés qui mériteraient eux aussi un coup de rafraichissement, à l’instar du circuit de Brésil, mais disons que c’est déjà ça de pris.

Côté pilotes, Electronic Arts a amené les pilotes faire de la modélisation pour apporter bien plus de détails à leur visage. Le gap se voit facilement, avec des pilotes enfin respectés. L’occasion aussi de nous introduire une nouvelle fonctionnalité, les échantillons audio. En pilotant l’un des 20 sportifs, on pourra entendre certaines réactions issues des précédentes saisons à la radio, comme un Hamilton content de grapiller quelques points ou un Alonso absolument satisfait de monter sur le podium.

F1 24 est attendu pour le 31 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Trois jours plus tôt pour les possesseurs de l’édition Champions. Le titre est déjà disponible en précommande.