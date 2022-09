Atlas Fallen

Atlas Fallen est un action-RPG qui nous présente un monde ravagé par le dieu du soleil, et recouvert de sable. Le jeu est fragmenté en plusieurs régions à explorer, avec des secrets à trouver, des mécaniques de metroidvania, des déplacements très rapides et des combats dynamiques, avec plusieurs armes à contrôler que l'on pourra améliorer et crafter. Le jeu est aussi jouable en coopération à deux joueurs.