Alzara Radiant Echoes : Découvrez ce nouveau JRPG français en 3D très coloré qui s’inspire des plus grands noms du genre

Deux artistes renommés viennent en aide au studio français

Pour son premier jeu, Studio Camelia a vu les choses en grand. L’amour que porte le studio aux JRPG est immense et les inspirations derrière Alzara Radiant Echoes sont claires, à savoir : Lost Odyssey, Final Fantasy X, et Golden Sun. Trois jeux finalement assez différents et dont l’influence ne se ressent pas tout de suite en visionnant les premières images de ce nouveau titre, même si l’on comprend en réalité que le studio est allé piocher des éléments très spécifiques dans chacun de ces grands noms.

Afin de rendre honneur au genre du JRPG, Studio Camelia a aussi cherché à s’entourer d’artistes renommés. C’est donc au culot qu’il a contacté Motoi Sakuraba, un compositeur qui vous dit sans doute quelque chose si vous avez joué à certains jeux de la série Tales of ou encore ceux issus de la saga Star Ocean, sans oublier Dark Souls et bien entendu Golden Sun. Un gage de qualité pour Alzara Radiant Echoes, qui renforce un peu plus son aura de JRPG malgré le fait qu’il soit majoritairement développé en France.

Le studio est aussi allé quérir les talents de Yoshiro Ambe pour le chara-design du jeu, un artiste qui a montré son joli coup de plume sur des jeux tels que Fire Emblem Heroes, Trials of Mana ou même Genshin Impact. Du beau monde donc, histoire de permettre au titre d’avoir une renommée un peu plus internationale.

Un monde très coloré à découvrir

Alzara Radiant Echoes nous raconte l’histoire d’un groupe de quatre héros explorant un archipel méditerranéen fantastique en proie à la guerre et au chaos, malgré ses paysages paradisiaques qui invitent normalement à la relaxation. Lorsque l’archipel de Taqsim se fait envahir par la nation de Vedorian, en proie à la famine et souhaitant recueillir de force les ressources de ces terres, Kayla, une jeune guerrière, va constituer un groupe pour partir à l’aventure afin de trouver comment arrêter le conflit.

Cette jeune femme très impulsive est accompagnée de son ami Adil, plus posé et plus calme dans la mesure où il agit en tant que diplomate, mais aussi un peu plus naïf. Le duo est rapidement rejoint par Hugust, un vétéran bourru et solitaire, très expérimenté mais qui a totalement perdu confiance en lui. Le groupe est complété par Nakheel, nettement plus sage que les autres, au caractère plus posé. Iel va notamment permettre au groupe de voyager avec son bateau. On nous promet déjà dix lieux à visiter répartis sur une world map à l’ancienne en 2D.

Les amateurs de tour par tour seront dans leur élément

Le jeu nous demandera donc d’aller voguer sur les eaux de l’archipel en traversant divers donjons remplis d’énigmes, qui vont tous jouer sur la manipulation des éléments. Chaque personnage est associé à un élément dans le jeu, avec le feu pour Kayla, l’air pour Adil, la terre pour Hugust et l’eau pour Nakheel (le studio ne cache pas aimer la série Avatar). Ces éléments vont aussi jouer un grand rôle dans les combats, qui reprennent le système de tour par tour.

Vous contrôlez les quatre personnages durant les affrontements, mais votre équipe est divisée en deux lignes, une à l’avant, une à l’arrière (d’où l’inspiration Lost Odyssey). Selon où vos personnages seront positionnés, les capacités à disposition vont changer. Il faudra également switcher de ligne assez régulièrement puisque c’est à l’arrière que les personnages vont récupérer de l’Echo (le mana pour la magie).

Jouer sur le placement des personnages aura aussi une incidence sur les combinaisons à effectuer entre eux. Le jeu ne se limite pas qu’à quatre magies élémentaires puisqu’il en propose 10 au total. Pour y avoir accès, deux personnages doivent s’associer pour débloquer un nouvel élément. Par exemple, lorsque Adil (air) échange sa place en première ligne avec Kayla (feu), cette dernière peut débloquer des capacités liées à la foudre.

Ce système est complété par des invocations via des offrandes à effectuer en combat (il faudra sacrifier des statistiques), avec des monstres qui sont eux aussi liés aux 10 éléments. On a aussi pu apprendre que ces combats seront aléatoires, dans la pure tradition des JRPG, mais que des systèmes permettant de régler leur fréquence ou leurs récompenses seront mis en place pour éviter de frustrer les plus pressés.

Quand sortira Alzara Radiant Echoes ?

On a maintenant hâte d’en voir un peu plus même si la sortie est encore lointaine. Alzara Radiant Echoes est prévu sur PC et consoles (non spécifiées) pour l’année 2026, et lance aujourd’hui son Kickstarter pour aider Studio Camelia à terminer le développement. Si vous souhaitez soutenir le projet, rendez-vous donc sur la page dédiée au financement du jeu.