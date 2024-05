The Rogue Prince of Persia lancera son accès anticipé le 27 mai sur PC

Deux semaines de retard pour éviter de se faire éclipser

Le studio Evil Empire a sans doute pris une bonne décision en choisissant de repousser de quelques jours le lancement de l’accès anticipé de The Rogue Prince of Persia. Ce dernier et Hades II s’adresse grosso modo au même public et la concurrence n’aurait certainement pas joué en la faveur du titre édité par Ubisoft. Mais comme promis par l’équipe, le titre est toujours prévu pour ce mois de mai, même s’il faudra patienter un tout petit peu plus longtemps.

C’est donc le 27 mai prochain que l’accès anticipé de The Rogue Prince of Persia débutera sur Steam. Pour la peine, on découvre une nouvelle vidéo sur le jeu qui nous permet d’entrevoir le contenu de cet accès anticipé, dont la durée n’a pas encore été précisée pour le moment.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce The Rogue Prince of Persia, n’hésitez pas à consulter nos premières (bonnes) impressions via notre aperçu.