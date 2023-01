Crossfire : Sierra Squad

Crossfire : Sierra Squad est un jeu de tir à la première personne développé et édité par SmileGate, pensé pour le casque PSVR2. Nouvel opus de la saga Crossfire, vous serez à la tête d'une équipe d'élite, plongée en plein conflit armé, et il vous faudra faire parler la poudre pour découvrir les mystères d'une nouvelle arme biochimique destructrice. Ce titre propose un modo solo et coopératif et vous permettra de vous essayer à pas moins de 39 armes différentes.