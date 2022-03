OU

OU est un jeu d'aventure co-développé par room6 et G-MODE et édité par G-MODE. Prenant place dans un monde d'U-chronia incluant des illustrations présentes dans la littérature jeunesse, ce titre permet aux joueurs et aux joueuses de suivre le périple d'OU, un jeune garçon sans aucun souvenir de son passé qui n'a d'autre choix que d'être guidé par un opossum nommé Zarry afin de découvrir sa propre histoire.