Hades II aura droit à son premier patch dans quelques jours pour corriger quelques détails mineurs

En attendant la vraie update majeure du jeu

Pendant l’accès anticipé de Hades II, il y aura plusieurs types de mises à jour. Ce qui sera rangé sous l’appellation appellation « hotfix » concerne simplement des petits correctifs fournis en urgence pour régler des problèmes bien précis en jeu, à l’inverse des vraies updates majeures, qui seront quant à elles peu nombreuses et qui ajouteront de nouveau contenu, comme des bénédictions en plus, des personnages inédits etc. Et entre les deux se situent les patchs traditionnels, qui ont surtout pour objectif d’améliorer l’équilibrage du jeu.

Ce premier patch est prévu pour le mois de mai, comme on l’apprend via un message du studio publié sur Steam. Il va s’attaquer à deux éléments du jeu, à savoir la récolte de ressources qui sera améliorée, et les mouvements de Mélinoé qui seront revues et corrigés, en particulier son dash et son sprint. D’autres petits correctifs seront aussi déployés mais on ignore lesquels.

Pour ce qui est de la première vraie update majeure, le studio indique qu’il faudra encore attendre quelques mois. D’ici là, un second patch sera publié, dont le contenu n’a pas encore été précisé.