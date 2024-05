Un nouveau jeu DOOM pourrait être annoncé lors du prochain Xbox Games Showcase

Le cheat code qui veut tout dire ?

Depuis les fuites autour du procès entre Microsoft et la FTC, on sait qu’à un moment ou à un autre, un « DOOM Year Zero » a été envisagé chez Bethesda. On ne sait pas ce qu’est devenu ce projet et il pourrait tout à fait être annulé, comme pas mal d’autres jeux qui figuraient dans les documents qui ont été révélées malencontreusement, mais l’espoir de voir un nouvel épisode débarquer prochainement est de plus en fort grâce à plusieurs éléments.

Le premier, et aussi le plus tangible, concerne un nouveau nom de code enregistré par Bethesda en janvier dernier. Il ne refait surface qu’aujourd’hui car son nom attire enfin l’oeil : « IDFKA ». Un sigle qui ferait penser à un cheat code bien connu de la saga et qui n’est donc certainement pas anodin.

Le journaliste Tom Warren de The Verge a même ajouté la semaine dernière un peu de grain à moudre à cette rumeur en indiquant via un jeu de mots que quelque chose autour de DOOM était en préparation. Ce qui serait logique, quatre ans après la sortie de DOOM Eternal. Plus que quelques semaines avant de découvrir si tout cela est vrai.