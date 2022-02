Daymare : 1994 Sandcastle

Second épisode de la licence et prologue du premier jeu Daymare : 1998, ce jeu nous met dans la peau de Dalila Reyes : un agent spécial au service de la branche H.A.D.E.S. Celle-ci va partir enquêter sur les activités suspectes présentes dans un centre de recherche militaire ultra sécurisée des États-Unis. Malheureusement, d'horribles créatures se sont appropriées l'endroit. Pour pouvoir faire face à cette invasion, cette suite introduit le Frost Grip : une nouvelle arme utilisant de l'azote liquide. Daymare : 1994 Sandcastle propose également des améliorations par rapport à son prédécesseur. Ainsi, on note une amélioration graphique ainsi que des animations plus fluides et une refonte de l'interface du jeu.