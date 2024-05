Assassin’s Creed Red devient Assassin’s Creed Shadows, le premier trailer sera dévoilé le 15 mai

Du rouge à l’ombre

Ne l’appelez plus Assassin’s Creed Red, mais Assassin’s Creed Shadows. C’est le nouveau nom de cet épisode qui se déroulera donc bien au Japon, comme on en a la confirmation via cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, où l’on voit un décor typiquement japonais avec une structure sur laquelle il est noté que le premier trailer du jeu sera révélé ce mercredi 15 mai à 18 heures, heure française.

Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/GF0BWqVOhS — Ubisoft (@Ubisoft) May 13, 2024

A priori, seule une cinématique sera dévoilée et il faut croire que le gameplay attendra sans doute l’Ubisoft Forward qui aura lieu le 10 juin prochain. Mais des informations détaillées seront certainement partagées dans la foulée, puisque nos confrères de Jeux Vidéo Magazine ont visiblement pu voir le titre en exclusivité et seront prêts à partager quelques impressions dès la diffusion du trailer.

Pour rappel, cet Assassin’s Creed Shadows devrait se dérouler dans un Japon féodal et devrait reprendre la structure de monde ouvert à la Valhalla. Les rumeurs indiquent que l’on pourrait y contrôler deux personnages, à savoir une shinobi et un samurai, qui pourrait être Yasuke. Tout cela pourra être vérifié dès cette semaine et on suivra toutes les informations autour de ce nouvel épisode.