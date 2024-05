Marvel Rivals : NetEase s’excuse après avoir envoyé un contrat aux créateurs limitant les critiques sur le jeu

Marvel Rivals est jouable depuis peu chez certaines personnes pouvant participer à une bêta du jeu. Les créateurs de contenu peuvent notamment y participer en contactant NetEase, qui envoie bien volontiers des clés de son jeu à ces personnes afin de toucher une communauté très large. Mais l’un de ces créateurs (Brandon Larned) a remarqué que le contrat autour de cette collaboration contenait une partie bien étrange, empêchant quiconque ayant signé de décrire le jeu avec des termes péjoratifs bien précis.

Le contrat demande notamment de « ne pas faire de commentaires sarcastiques ou dégradants à propos de tout ce qui est lié au jeu, comme les fonctionnalités, les personnages ou la musique. » Il est également déconseillé de faire des comparaisons avec d’autres jeux, qui ne seraient pas à l’avantage de Marvel Rivals, tout en empêchant les critiques négatives à propos du jeu.

Le genre de contrat qui est d’habitude envoyé aux influenceurs et qui fait normalement partie d’une collaboration commerciale. Cette condition ne devrait jamais être affichée dans un contrat qui ne concerne qu’une simple demande de clés. Le sujet a attiré l’attention sur les réseaux sociaux et NetEase, qui édite le jeu, était bien obligé de réagir. C’est pourquoi il s’excuse envers les termes employés et parle d’une erreur via le Discord officiel du jeu (relayé par Eurogamer) :

« Nous sommes conscients qu’il y a des termes inappropriés et trompeurs dans l’engagement concernant le partage de contenu non dénigrant. Nous nous excusons sincèrement pour la mauvaise communication et pour cette vos expérience désagréable ! Nous sommes absolument ouverts aux suggestions et aux critiques visant à améliorer notre jeu. Et notre mission est de permettre à Marvel Rivals de mieux satisfaire les joueurs grâce à ces suggestions constructives. Nous travaillons actuellement à réviser les conditions de notre engagement »

NetEase indique que ce contrat devait effectivement être réservé aux influenceurs et aux créateurs qui accepteraient un partenariat commercial/sponsorisé, pas aux autres qui demandaient simplement d’avoir accès au jeu. Une belle bourde qui devrait malgré tout augmenter le niveau de suspicion autour des reviews des jeux, aux dépends des créateurs qui n’ont probablement pas vu ces petites lignes.

Extremely disappointed in @MarvelRivals.

Multiple creators asked for key codes to gain access to the playtest and are asked to sign a contract.

The contract signs away your right to negatively review the game.

Many streamers have signed without reading just to play

Insanity. pic.twitter.com/c11BUDyka9

— Brandon Larned (@A_Seagull) May 12, 2024