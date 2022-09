Under The Waves

Under The Waves est un jeu d'aventure narratif qui nous plonge en plein cœur de la Mer du Nord, dans la peau de Stan, un plongeur professionnel traumatisé par ses démons. L'état psychique du personnage est représenté par les fonds marins, et s'y perdre signifie aussi perdre l'esprit. Pendant que l'on explore cet endroit en sous-marin, il sera nécessaire de récupérer des objets à crafter pour améliorer la combinaison de Stan, et de nombreux choix seront à effectuer pour s'extirper de cet abysse, ou y plonger définitivement.