MultiVersus profite de la vidéo de gameplay du Joker pour teaser la présence des Super Nanas

MultiVersus nous propose un trailer explosif

On se demandait si MultiVersus accueillerait le Joker dès son retour ou s’il faudrait attendre un peu. La vidéo se contente de nous dire qu’il arrive avec la Saison 1 mais heureusement le communiqué de presse nous dit que le Joker « rejoindra la liste des personnages jouables pour la sortie du jeu de combat de plateforme gratuit, le 28 mai 2024« . On espère que la « saison 1 » avec le clown prince du crime se passera mieux que pour le gouffre à 200 millions de pertes.

Qui dit free-to-play dit possibles microtransactions donc forcément, la vidéo n’hésite pas à nous présenter aussi quelques nouveaux costumes alternatifs. Le Joker peut ainsi apparaitre dans une version Prince Charmant Sombre inspirée des romans graphiques éponymes d’Enrico Marini mais ce qui retiendra l’attention des fans, c’est surtout le skin du Batman Qui Rit, une version de Bruce Wayne qui aurait succombé aux plans du Joker.

Harley Quinn se devait d’être dans le coin et elle gagne au passage un costume du Docteur Harleen Quinzel. Mais revenons sur la boucle qui est bouclée. Si vous êtes attentifs, vous savez que la tête du Joker apparaissait déjà dans MultiVersus, plus précisément dans le coin supérieur droit du Bat-Ordinateur sur le terrain de la Bat-Cave. Et ce trailer ne résiste pas à l’envie d’y placer désormais quelqu’un d’autre.

On ne dira pas non à plus de Cartoon Network

En effet, si vous regardez vers la huitième seconde de la vidéo, on voit que Batman a fait un dossier pour affronter les Super Nanas. Leur présence n’est pas la plus grande des surprises puisque dans la vidéo de mars, quand le directeur du jeu Tony Huynh mentionne les prochains stages, on nous montre la mairie de Townsville, une lieu qui n’est pas étranger à Bulle, Belle et Rebelle.

Mais on retient surtout que les trois héroïnes sont bien traitées comme un trio et vu l’amour (beaucoup trop grand ?) pour les personnages techniques de Player First Games composé d’anciens de Riot Games, on suppose aisément qu’on aura bien Bulle, Belle et Rebelle en un seul personnage. Que ce soit avec une transformation comme Zelda/Sheik et le Dresseur Pokémon ou à gérer en même temps comme Tom & Jerry, les Ice Climbers ou Harmonie et Luma.

MultiVersus reviendra donc avec le Joker dès le 28 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.