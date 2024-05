Square Enix change de stratégie et veut « s’engager agressivement » dans les jeux multiplateformes sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo

Trois ans pour rebâtir l’entreprise

Ce plan étalé sur trois ans (jusqu’à mars 2027) a pour but de relancer les finances de l’éditeur, qui sont en baisse malgré des ventes nettes en hausse (grâce à Final Fantasy XVI, VII Rebirth et d’autres) plombées par un segment MMO plus bas que d’habitude, des jeux mobiles plus décevants et un amortissement très important des coûts de production. Cela prend aussi en compte plusieurs jeux annulés (non-annoncés), qui ne rentrent pas dans le cadre de cette nouvelle stratégie.

En somme, les coûts ont été plus importants que les profits (on parle d’une baisse de près de -70% par rapport à l’an passé). Cette situation était attendue et est la cause du revirement qui s’opère aujourd’hui. Ce grand changement s’articule autour de quatre axes principaux résumés par Gematsu :

Améliorer la production en créant de nouveaux jeux « amusants » que « seul le groupe peut créer »

que « seul le groupe peut créer » « Diversifier les opportunités de revenus » via le cross-média pour ses licences ainsi que le multiplateforme avec des jeux HD sur tous les supports, PC, PlayStation, Xbox et Nintendo

Reconstruire les équipes, notamment à l’étranger (ainsi que les Business Unit)

Trouver un équilibre entre les investissements pour la croissance et les revenus pour les actionnaires

Moins d’exclusivités pour le groupe

Si l’on résume tout cela, ce plan vise à produire moins de jeux, mais de meilleure qualité, tout en les rendant disponible sur plus de plateformes. On parle même des jeux mobiles, qui pourraient aussi être lancés directement sur PC. Un choix sans doute motivé par Ever Crisis, qui est vite arrivé sur cette plateforme.

Voici ce que Square Enix déclare concernant la stratégie orientée vers le multiplateforme :

« Pour les titres HD, le Groupe poursuivra de manière agressive une stratégie multiplateforme incluant les plateformes Nintendo, PlayStation, Xbox et PC. En particulier, en ce qui concerne les licences majeures et les titres AAA, y compris les titres issus de notre catalogue, cela créera un environnement dans lequel davantage de clients pourront profiter de nos titres. En outre, il élaborera également une stratégie de plateforme pour les titres SD qui inclura non seulement iOS et Android, mais également la possibilité de lancements sur PC. »

C’est un sacré revirement pour l’entreprise, qui a beaucoup compté sur les contrats d’exclusivités ces dernières années. La saga Final Fantasy a été la plus touchée par cette stratégie et les ventes des derniers épisodes ont pu en pâtir, même si la majorité des opus récents (multiplateformes) se sont davantage vendus sur les plateformes PlayStation qu’ailleurs.

Est-ce que cela veut dire qu’il faut s’attendre à ce que Final Fantasy VII Remake Part 3 arrive directement sur PC, Xbox et même sur Switch 2 ? Impossible à dire pour le moment tant que l’on ignore la nature du contrat d’exclusivité avec Sony autour de cette trilogie. Mais on comprend que désormais, le multiplateforme sera la priorité pour l’entreprise, notamment pour une série aussi importante. On notera que le bilan n’indique toujours pas le nombre de copies vendues pour Final Fantasy VII Rebirth, qui est pourtant un sujet qui interroge.

Autre point qui restera à éclaircir, celui du destin des équipes. Lorsqu’une entreprise annonce un virage aussi important, cela n’augure généralement rien de bon pour les employés qui peuvent être victimes d’une mesure massive de licenciements. Croisons les doigts pour que cela n’arrive pas.