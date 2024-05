La version PC de Ghost of Tsushima souffre des mêmes soucis que Helldivers 2 et est retiré de la vente dans certains pays

Le lancement s’annonce plus compliqué que prévu

Il y avait deux sources de mécontentement bien différentes autour de Helldivers 2 la semaine dernière. D’une part, celles et ceux qui ne voulaient tout simplement pas créer un compte PSN, et d’autre part les personnes ne pouvant pas le faire. Le PSN n’est pas supporté dans tous les pays du monde et s’il est relativement facile de créer un compte en choisissant un autre pays lors de l’inscription, cela pose malgré tout quelques problèmes autour des conditions de vente du jeu. On se rappelle que Helldivers 2 avait été retiré de la vente dans les pays concernés, et la même chose arrive aujourd’hui avec Ghost of Tsushima.

Les habitants des 177 pays concernés se verraient même offrir un remboursement automatique en cas d’achat, comme le rapporte Eurogamer. Steam aurait envoyé le message suivant :

« Vous recevez un remboursement pour un jeu que vous avez pré-acheté – Ghost of Tsushima. L’éditeur de ce jeu exige désormais un compte secondaire pour jouer à certaines parties de ce jeu – et ce compte ne peut pas être créé depuis votre pays. »

Après la débâcle autour de Helldivers 2, on aurait pu penser que Sony allait en retirer les bonnes leçons, même si cela ne fait qu’une semaine et qu’il était peut-être un peu tard pour réagir maintenant, à quelques jours du lancement de la version PC de Ghost of Tsushima (le 16 mai). Si le constructeur veut continuer on expansion sur le marché PC, il s’agit là d’un problème qu’il faudra vite régler, pas seulement pour Ghost of Tsushima, mais pour tous les portages à venir qui comporterait un mode multijoueur.