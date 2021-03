Bomb Rush Cyberfunk

Bomb Rush Cyberfunk est un jeu d'aventure et de plateforme 3D qui rend hommage à Jet Set Radio, avec un univers graphique relativement similaire. Le jeu nous demande d'intégrer un gang et de laisser notre marque à travers toute la ville avec de nombreux graffitis pour agrandir notre territoire. Les déplacements permettent de slider à toute vitesse et de courir sur les murs ou sur les véhicules, tout en effectuant des figures afin d'augment notre score final.