Firewall Ultra

Firewall Ultra est la suite de Firewall Zero Hour, qui prend place cinq ans après les événements de ce dernier. Il s'agit d'un FPS jouable en réalité virtuelle, dans lequel on est amené à remplir plusieurs missions tactiques. Cet épisode introduira une toute nouvelle expérience jouable en PvE, des serveurs dédiés pour les matchs à plusieurs, et disposera d'améliorations liées aux capacités du casque PlayStation VR 2.