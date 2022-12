Wayfinder

Wayfinder est un action-RPG multijoueur et coopératif en ligne free-to-play développé par Airship Syndicate et édité par Digital Extremes. Prenant place dans le monde brisé d'Evenor, ce titre propose au public d'exploiter la puissance d'un Wayfinder pour contrôler le Chaos qui a envahi cet univers en explorant le Gloom, un espace dissimulant bon nombre de secrets, de créatures à affronter et surtout beaucoup de loot.