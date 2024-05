Dead by Daylight s’offre un nouveau spin-off roguelike en coop et une collaboration avec Donjons & Dragons

Un spin-off plus coloré disponible dès maintenant

What the Fog (à ne pas confondre avec What the Golf) n’a pas grand chose à voir avec le jeu d’horreur si ce n’est le même univers, présenté sous une toute autre facette. Il s’agit d’un roguelike en 3D jouable jusqu’à deux avec des niveaux générés de manière procédurale et trois personnages jouables qui sont Dwight, Claudette et Feng Min. Un titre qui mise donc sur la coop même si un mode solo est également disponible.

D’ailleurs, What the Fog est disponible là, tout de suite, sur Steam, et pour le petit prix de 4,99 €, ce qui laisse entendre que le projet est finalement assez mineur.

Vecna viendra se nourrir de vos peurs

Et pendant ce temps, Dead by Daylight continue d’accueillir toujours plus de collaborations. Cette fois-ci, le jeu ne va pas piocher un nouveau tueur dans l’imaginaire du cinéma d’horreur ou dans les jeux de type survival-horror, puisqu’il s’aventure dans le RPG.

Et pas n’importe lequel puisqu’il s’offre une collaboration avec la saga Donjons & Dragons. C’est en toute logique que le studio est allé ici chercher le personnage de Vecna, qui a d’ailleurs été grandement popularisé auprès du grand public avec son « adaptation » (façon de parler) dans la série Stranger Things. Un nouveau survivant sera aussi de la partie avec le barde, qui peut prendre la forme de l’humain Baermar Uraz ou l’elfe Aestri Yazar. Une nouvelle carte (Ruines oubliées) sera aussi ajoutée pour nous plonger un peu plus dans l’ambiance. Cet évènement débutera le 3 juin prochain en jeu.

Quelques images pour The Casting of Frank Stone

Et pour terminer ce tour d’horizon des annonces chez Behaviour Interactive, on notera la diffusion d’un nouveau trailer pour le jeu The Casting of Frank Stone. Il s’agit là d’un titre plus narratif porté par Supermassive Games, à qui l’on doit l’anthologie The Dark Pictures. Ce qui veut donc dire plein de choix à prendre pour tenter de sauver tous les personnages.

Toujours aucune date de sortie pour le jeu, qui devrait cependant être disponible dans le courant de l’année.