Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon est un jeu d'action en vue à la troisième personne développé par From Software et édité par Bandai Namco. Proposant une expérience davantage axée sur le solo avec de grands combats de boss, cet épisode de la série invite les joueurs et les joueuses à infiltrer Rubicon 3, une planète lointaine dévastée par une catastrophe un demi-siècle plus tôt à cause d’une mystérieuse source d’énergie, en tant que mercenaire indépendant. Objectif : se mêler à la lutte de pouvoir opposant les corporations aux groupes de résistance suite à la réapparition de ladite source.