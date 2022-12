Immortals of Aveum

Immortals of Aveum est un jeu de tir en vue à la première personne développé par Ascendant Studios et édité par Electronic Arts sous le label EA Originals. Conçu sous Unreal Engine 5, ce titre invite les joueurs et les joueuses à prendre part à une expérience cinématographique profonde et viscérale se déroulant dans un univers fantastique englouti par la magie, truffé de conflits et littéralement au bord du gouffre.