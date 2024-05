La PS5 s’approche des 60 millions d’unités vendues et Helldivers 2 impressionne avec 12 millions de ventes

Des prévisions légèrement à la baisse

La PS5 s’apprête à passer un cap important puisqu’elle se dirige vers les 60 millions d’unités vendues. Pour l’heure, elle n’en est qu’à 59,3 millions d’exemplaires expédiés (au 31 mars dernier), ce qui veut sans doute dire que la barre des 60 millions a été franchie depuis.

Malgré cette bonne nouvelle, tout n’est pas rose pour le bilan de la PS5. Elle affiche une baisse pour ce trimestre, qui était assez attendue dans la mesure où le dernier trimestre de l’année fiscale 2022-2023 était monté très haut grâce à la fin de la pénurie. On compte donc 4,5 millions de PS5 vendues de janvier à mars, ce qui est loin d’être honteux. Surtout si l’on prend toute l’année fiscale 2023/2024, où la machine affiche 20,8 millions de ventes, soit 1,7 millions de plus que l’année précédente. Cela ne suffit pas pour autant pour atteindre les prévisions effectuées par Sony, qui souhaitait aller jusqu’aux 21 millions.

Sony’s PS5 sales are down 29% year-over-year in the recent Q. Sony also says it sold 20.8 million PS5 consoles for its full 2023 fiscal year, a slight miss on its revised target of 21 million units. Sony now expects PS5 sales to decline to 18 million over the FY24 fiscal year pic.twitter.com/TXoqIyTSNc — Tom Warren (@tomwarren) May 14, 2024

Et c’est sans doute la dernière année aussi prolifique pour la PS5 car le groupe prévoit 18 millions de ventes pour l’année fiscale qui vient de débuter. Une baisse finalement pas si importante bien que significative, sans doute car un nouveau modèle de PS5 pourrait sortir à la fin de l’année pour relancer les ventes.

Helldivers 2 rattrape Kratos

Côté jeux et services, tout va bien chez Sony pour le dernier trimestre. On compte une hausse de 10 millions d’utilisateurs en plus pour le PlayStation Network par rapport à l’année passée, afin d’atteindre les 118 millions d’utilisateurs actifs. On notera qu’encore une fois, les chiffres sur PlayStation Plus ne sont pas (ou ne sont plus) partagés. Ce sont 72,6 millions de jeux PS4 et PS5 qui ont été vendus sur les trois premiers mois de 2024, une hausse de 4,6 millions.

On le doit surtout à Helldivers 2, qui est bien le carton de ce début d’année pour Sony. Aucun chiffre de vente n’avait été publié depuis la sortie du titre, même si on pouvait assez vite estimer que le jeu d’Arrowhead avait au moins dépassé les 8 millions d’unités écoulées. C’est finalement bien plus que cela puisque Helldivers 2 affiche 12 millions de ventes (chiffres arrêtés au 5 mai).

Il dépasse ainsi les performances du recordman chez Sony (sur une même période), qui était God of War Ragnarok, et est naturellement le jeu le plus vendu du groupe sur PC. Même si le jeu est un cas à part dans la mesure où son identité PC était déjà marquée avec le premier épisode, nul doute que ce succès va encore plus encourager Sony à sortir rapidement les titres de son catalogue sur cette plateforme.