Electronic Arts réfléchit de plus en plus à intégrer des publicités dans ses jeux

Une évolution inévitable ?

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un tel sujet puisqu’il intéresse beaucoup les éditeurs, qui restent malgré tout frileux à l’idée d’en intégrer sur consoles et PC par peur de la réaction du public. Ubisoft a bien tenté en vain tout récemment, prétextant qu’il s’agissait d’une erreur, et le retour de flamme a été immédiat. Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, a été interrogé à ce sujet lors du dernier bilan financier de l’entreprise et si rien n’est encore fait chez l’éditeur qui veut se montrer prudent, il y pense de plus en plus :

« Pour répondre à votre question sur la publicité de manière générale, encore une fois, je pense qu’il est encore tôt dans ce domaine […] Mais encore une fois, alors que nous pensons aux très nombreux milliards d’heures passées à jouer, à créer, à regarder et où une grande partie de cet engagement se situe aux limites d’une expérience de jeu traditionnelle, nous nous attendons à ce que la publicité devienne un moteur de croissance significatif pour nous. Nous serons très prudents, mais nous avons actuellement des équipes internes dans l’entreprise qui étudient comment réaliser des implémentations très réfléchies dans nos expériences de jeu. »

Bien conscient que le public n’est pas encore prêt à accepter de telles pratiques, même si on a déjà pu en voir par le passé via des partenariats commerciaux (on repense à NBA 2K, aux affiches dans Burnout ou aux canettes de Death Stranding), Wilson rassure les investisseurs en déclarant que l’entreprise explore ce domaine tout en ne s’avançant pas trop. Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que cette solution soit envisagée plus sérieusement.