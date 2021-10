Clash: Artifacts of Chaos

Clash: Artifacts of Chaos est un jeu d'action et d'aventure développé par ACE Team et édité par Nacon. Jouable seul ou en coopération jusqu'à trois, le joueur ou la joueuse incarne Pseudo, un puissant guerrier vivant à l'écart de la civilisation dans l'étrange contrée de Zenozoik. Son existence paisible et solitaire va malheureusement être chamboulée lorsqu'il croise la route d'une petite créature orpheline dont les pouvoirs ont attiré l'attention de Gemini, la terrible maîtresse des reliques. Prêt à tout pour la protéger, Pseudo doit explorer le monde qui l'entoure tout en terrassant ses ennemis. Mais attention, dans ce titre, les règles du combat sont déterminées par un jeu de dés utilisant des reliques aux propriétés spéciales.