Onee Chanbara Origin

Onee Chanbara Origin est un jeu d'action beat them up développé par Tamsoft et édité par D3 Publisher. Nouvelle interprétation de The Onechanbara et The Onechanbara 2, Onee Chanbara Origin vous permettra d'incarner les demi-soeurs Aya et Saki qui devront s'allier pour retrouver leur père. Armées de sabre et de bikinis, faites face à une invasion zombies et mettez vos talents au service de la bonne cause et découpez vos ennemis. Au programme : déluges de sang et cervelles en morceaux.