PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin

Les jeux du mois de juillet sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Pour ce mois de juillet, on retrouvera en tête de liste Avatar: Frontiers of Pandora, qui est maintenant aussi bien jouable à la première qu’à la troisième personne. Le jeu d’Ubisoft est donc plus accessible que jamais, mais certains lui préféreront Rise of the Ronin, monde ouvert sympathique made in Koei Tecmo, qui offre un peu de challenge. On ne pourra que vous conseiller de jeter plutôt un œil à Citizen Sleeper 2: Starward Vector, RPG narratif atypique qui pourrait bien vous marquer.

Voici la liste des jeux à retrouver dès le 21 juillet dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4

Indigo Prophecy | PS5, PS4

On ne pourra également s’empêcher de noter que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, puisque dans certains territoires, les jeux du PS Plus arrvient de manière plus fragemntées – comme sur le Game Pass – plutôt que tous en même temps. pour la France, a priori, ce changement n’est pas encoremis en place, mais c’est le cas au Japon, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis.