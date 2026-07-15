PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juillet avec Avatar: Frontiers of Pandora et Rise of the Ronin
Pendant que PlayStation continue à subir un torrent de critiques suite à sa décision controversée autour du marché physique, il nous vante aujourd’hui les mérites de son abonnement PlayStation Plus Extra et Premium, qui va voir sa bibliothèque être garnie de nouveaux jeux d’ici quelques jours.
Les jeux du mois de juillet sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Pour ce mois de juillet, on retrouvera en tête de liste Avatar: Frontiers of Pandora, qui est maintenant aussi bien jouable à la première qu’à la troisième personne. Le jeu d’Ubisoft est donc plus accessible que jamais, mais certains lui préféreront Rise of the Ronin, monde ouvert sympathique made in Koei Tecmo, qui offre un peu de challenge. On ne pourra que vous conseiller de jeter plutôt un œil à Citizen Sleeper 2: Starward Vector, RPG narratif atypique qui pourrait bien vous marquer.
Voici la liste des jeux à retrouver dès le 21 juillet dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Avatar: Frontiers of Pandora | PS5
- Rise of the Ronin | PS5
- Firefighting Simulator: Ignite | PS5
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind | PS5, PS4
- Dying Light | PS4
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PS5
- Snow Bros. Wonderland | PS5
PlayStation Plus Premium
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS5, PS4
- Indigo Prophecy | PS5, PS4
On ne pourra également s’empêcher de noter que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, puisque dans certains territoires, les jeux du PS Plus arrvient de manière plus fragemntées – comme sur le Game Pass – plutôt que tous en même temps. pour la France, a priori, ce changement n’est pas encoremis en place, mais c’est le cas au Japon, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis.