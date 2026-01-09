Ces 28 jeux indépendants qui ont marqué l’année 2025

Qu’il est toujours aussi difficile de s’en tenir à ne pas citer plus qu’une (grosse) vingtaine de jeux indépendants d’un pan incontournable du marché. Déjà pour la raison bien connue que délimiter ce qui est indépendant ou non est sujette à débat, malgré des tentatives très sérieuses pour fixer un cadre. Et puis, aussi et surtout, pour la quantité de très bons jeux sortis cette année encore, de genres et d’univers radicalement différents, osés, déroutants et absorbants.

Dans cette sélection, vous n’y verrez donc pas Clair Obscur: Expedition 33, que nous avons tout de même mis en valeur au sein de notre top des jeux francophones 2025 ou des incontournables de l’année, toutes catégories. De la même manière, vous ne trouverez pas ici un classement ni une liste exhaustive des titres indépendants à l’intérêt palpable, tellement ils se comptent par dizaines. Néanmoins, vous aurez un bel éventail de cette très belle année, classé par ordre alphabétique.

Abiotic Factor

Date de sortie : 22/07/2025

: 22/07/2025 Développeur / Editeur : Deep Field Games / Playstack

: Deep Field Games / Playstack Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Amateurs et amatrices de crafting, d’exploration et de coopération, Deep Field Games a certainement su attirer votre regard. Après un intéressant Unfortunate Spacemen sorti il y a cinq ans, le studio néozélandais a récidivé avec Abiotic Factor. Cette expérience de survie jouable en solo ou en coopération nous propose d’enfiler le costume (ou plutôt la blouse) d’un génie, parmi différentes spécialités, au service de GATE, leader d’un réseau mondial de laboratoires secrets. Dans ce monde, les limites de la physique et du rationnel sont allègrement repoussées puisque, tandis que l’on évolue dans un complexe souterrain, moult anomalies et manifestations paranormales viennent perturber notre quotidien.

En découle la présence de créatures violentes et autres menaces venant de différentes dimensions parallèles, faisant rapidement de notre environnement de travail une dangereuse prison. Il va falloir alors retrousser ses manches en allant explorer les installations afin de récupérer des ressources et ainsi fabriquer de quoi faire face aux envahisseurs. Bien entendu, plus on parvient à s’aventurer loin, plus les possibilités augmentent, notamment avec le déblocage de véhicules et l’opportunité d’obtenir un meilleur équipement. Dans le même sens, les ennemis s’avèrent toujours plus redoutables. Un titre qui garantit des dizaines d’heures de fun, pour celles et ceux aimant le genre, le tout dans une direction artistique rétro très sympathique.

and Roger

Date de sortie : 23/07/2025

: 23/07/2025 Développeur / Editeur : TearyHand Studio / Kodansha

: TearyHand Studio / Kodansha Plateformes : PC – Nintendo Switch

On dit souvent que le plaisir se trouve dans les choses les plus simples. Un leitmotiv ayant permis au studio de solo dev TearyHand de nous offrir and Roger, un jeu narratif où le minimalisme règne. Visuellement, déjà, avec des graphismes aux couleurs pastel sublimés par une mise en scène très inspirée, mais également au niveau du gameplay, où les manipulations tournent toujours autour de boutons cliquables. En ce qui concerne l’histoire, eh bien, and Roger fait partie de ces titres dont il vaut mieux en connaître le minimum pour y profiter au maximum.

Ce qu’il faut savoir, c’est que nous incarnons une petite fille qui se réveille un beau matin, partie pour vivre une journée comme les autres. Le problème, c’est qu’au lieu de tomber sur son père dans le salon, elle remarque avec inquiétude qu’un étranger occupe le canapé. S’en suit un récit interactif d’environ une heure, qui se déroule à la perfection. Prévoyez simplement des mouchoirs et veillez à jouer au jeu dans de bonnes conditions. Et attention aux plus sensibles, car certaines scènes peuvent raviver des souvenirs désagréables.

BALL x PIT

Date de sortie : 15/10/2025

: 15/10/2025 Développeur / Editeur : Kenny Sun and Friends / Devolver Digital

: Kenny Sun and Friends / Devolver Digital Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 – Nintendo Switch

Que se passe-t-il quand l’univers du casse-brique croise celui du roguelite, avec Devolver derrière pour chapeauter ? On obtient BALL x PIT, une nouvelle trouvaille que l’éditeur texan nous sert pour notre plus grand plaisir. Dans ce monde, une météorite a complètement dévasté la fastueuse Baboulone. Il ne reste qu’un trou gigantesque au fond duquel reposent de nombreux secrets et trésors. Notre mission est justement d’aller explorer les lieux en incarnant des personnages aux capacités uniques et de faire face aux armées de créatures présentes au sein des différents biomes.

En guise d’arsenal, nous disposons au départ de quelques types de projectiles à déverser durant des batailles mises en scène via un scrolling vertical. Mais roguelite oblige, on obtient rapidement de nouvelles variétés de boules randomisées, à partir desquelles nous pouvons obtenir d’autres munitions via des fusions, et ainsi de suite. Kenny Sun and Friends nous a aussi concocté une dimension city building dont l’agencement global et la disposition de bâtiments uniques nous confèrent des avantages. En quelques mots, un roguelite frénétique dont il est compliqué de décrocher. MULTI-BALLES !

Blue Prince

Date de sortie : 10/04/2025

: 10/04/2025 Développeur / Editeur : Dogubomb / Raw Fury

: Dogubomb / Raw Fury Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Blue Prince représente l’un des premiers choix lorsque l’on veut tenter d’élire un GOTY pour l’année 2025, et il a su mériter ce statut haut la main. Pas moins de huit années de développement ont été nécessaires pour que le studio indé Dogubomb nous sorte ce puzzle game d’exception. L’histoire se déroule au Mont Holly, dans un manoir dont le jeune Simon vient d’hériter. Mais pour pleinement valider cette acquisition, il doit atteindre la chambre 46. Petite subtilité, cette formalité est en réalité un défi basé sur l’architecture toute particulière du manoir. En effet, le problème est que l’ouverture de chaque porte nous oblige à définir nous-mêmes la pièce qui se trouve derrière, parmi trois choix, ce qui forme petit à petit un chemin censé mener jusqu’à cette porte 46.

Mais avec des pièces très variées en termes de fonction, de nombres d’issues, de contraintes ou de récompenses, la tâche s’avère difficile, et il faut adopter en conséquence une approche stratégique. Autre subtilité, on ne dispose qu’un certain nombre de pas, et une fois celui-ci épuisé, la run s’arrête et un nouveau jour démarre, avec un manoir remis à zéro. La composante roguelite est donc au cœur de l’expérience, et chaque tentative amène son lot de surprises et de nouveautés. Le tout est porté par un univers à l’identité visuelle et à l’ambiance sonore délicieusement mystérieuses, où les secrets pullulent. Le genre de jeux qui nécessite des prises de notes et qui nous obsède durant des dizaines d’heures, y compris une fois la console ou le PC éteint. Attention, et notamment pour des raisons de game design, aucune traduction en français n’est prévue.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Date de sortie : 31/01/2025

: 31/01/2025 Développeur / Editeur : Jump Over The Age / Fellow Traveller

: Jump Over The Age / Fellow Traveller Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch

Jump Over The Age a vu tout juste au moment de concevoir Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Trois ans après un premier épisode marquant grâce à une écriture et une mécanique de choix très réussies, mais aussi une ambiance extrêmement soignée, la suite s’est chargée de reprendre tout cela pour l’amener encore plus loin. Gareth Damian Martin accouche d’un nouvel RPG de grande qualité, accompagné de nouveau par les superbes illustrations de Guillaume Singelin, et par le roi des bandes originales atmosphériques, Amos Roddy.

Nous nous plongeons une fois encore dans la peau d’un dormeur, un androïde défectueux, pris cette fois en chasse par un gang au beau milieu de la Ceinture Astrale. Après avoir choisi une classe et configuré ses talents, nous nous retrouvons aux commandes d’un vaisseau, et il va falloir se constituer un équipage en tissant des liens avec des personnages une fois de plus très bien écrits. Reste ensuite à remplir différents jobs et contrats, tout en réalisant des choix qui auront un impact sur l’histoire. Le système de jet de dés est de retour, avec de nouvelles mécaniques, pouvant faire d’un cycle une affaire rondement menée… ou bien une catastrophe.

CloverPit

Date de sortie : 26/09/2025

: 26/09/2025 Développeur / Editeur : Panik Arcade / Future Friends Games

: Panik Arcade / Future Friends Games Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One

Autre « Pit » de ce top, autre concept original, mais toujours un délicieux ADN roguelite, CloverPit est une machine que l’on relance de tout notre soûl. Partant du postulat anxiogène nous coinçant dans une cellule rouillée, ce huis-clos n’a pas besoin de beaucoup plus pour nous maintenir scotché devant sa proposition. En effet, tout repose sur cette machine à sous que l’on peut actionner. Grâce à des montants suffisamment élevés de pièces que l’on peut gagner en cas de combinaisons fructueuses, nous pouvons payer des dettes imposées arbitrairement par une entité démoniaque. Dans le cas contraire, c’est la mort qui nous attend.

Maintenant, et en tant que croisement entre bandit manchot et Balatro, pas moins de 150 objets peuvent nous aider à faire tourner la chance en notre faveur, avec les synergies que l’on peut également en retirer. Notre but final reste de vaincre cette machine infernale, avec notamment diverses fins à atteindre. Et si vous n’êtes pas rassassié, une mode infini vous obligera à aller encore plus loin. Petite mention spéciale à cette touche horrifique et un peu crasseuse, rajoutant du cachet à cette drogue que l’on doit à Panik Arcade. Ah, et aucun argent réel n’est évidemment ici impliqué.

Constance

Date de sortie : 24/11/2025

: 24/11/2025 Développeur / Editeur : btf / btf, ByteRockers’ Games, PARCO GAMES

: btf / btf, ByteRockers’ Games, PARCO GAMES Plateformes : PC (PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch : Printemps 2026)

Difficile de préparer une sortie sereine lorsque l’on développe un metroidvania alors que le spectre Hollow Knight Silksong a longtemps plané au-dessus de soi. Des conditions qu’ont connu btf et ByteRockers’ Games avec Constance. Sorti à peine deux mois après le bijou de Team Cherry, le jeu d’action-aventure mérite quand même vraiment le coup d’oeil. Rien que grâce à une direction artistique colorée très aguicheuse, et un gameplay ressemblant à un croisement entre Celeste et Hollow Knight.

Et une fois lancé dans l’aventure, le charme opère directement. Une maniabilité fluide et nerveuse enrichie d’un pinceau géant aux mécaniques intéressantes, des secrets à dénicher et du challenge à surmonter si l’on espère aller au bout du bout, Constance nous garantit des moments très agréables. Son scénario tourne autour de la question de la santé mentale, ce qui donne un relief particulier à son héroïne et ses personnages. Dernier argument qui peut jouer en sa faveur, la durée de vie atteint grand maximum la quinzaine d’heures, à condition de tout explorer. Comparé aux autres gros noms du genre, il peut donc s’insérer sans crainte dans un planning de jeu.

Date Everything!

Date de sortie : 17/06/2025

: 17/06/2025 Développeur / Editeur : Sassy Chap Games / Team17

: Sassy Chap Games / Team17 Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch

Les jeux dans lesquels on peut cultiver une romance ne manquent pas. Que la mécanique s’installe naturellement dans des RPG comme un Baldur’s Gate III ou un The Witcher 3, ou qu’elle fasse plus l’objet d’un second degré, à l’image du décalé Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim, elle reste populaire. Alors pourquoi ne pas aller plus loin en nous permettant de date une machine à laver ? Tel est le principe du bien nommé Date Everything!

Effectivement, alors que nous recevons en cadeau d’étonnantes lunettes appelées « Dateviators », la maison que l’on occupe devient un refuge entier d’objets à séduire. Une rambarde d’escalier, un tapis de course, ou un réfrigérateur, tout finit par adopter une apparence de beau ou belle gosse. Evidemment, l’ensemble ne manque pas d’humour et de jeux de mots, rien qu’avec le prénom des personnages dragués, ce qui garantit de bonnes barres de rires. Mais attention, ces dialogues entièrement doublés aboutissent aussi sur des choix, et une issue de relation peut se révéler bonne ou mauvaise. Soyez prêt à lire et entendre beaucoup d’anglais, car malheureusement, aucune traduction française n’est pour l’instant intégrée.

despelote

Date de sortie : 01/05/2025

: 01/05/2025 Développeur / Editeur : Julián Cordero, Sebastian Valbuena / Panic

: Julián Cordero, Sebastian Valbuena / Panic Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox Series – Xbox One – Nintendo Switch

Heureusement, et bien qu’il soit souvent difficile de le voir autrement, le foot n’est pas juste devenu à la fois une gigantesque machine à fric assise sur l’écologie et la dignité, et un outil de soft power au-delà la raison. Pas plus que l’existence vidéoludique du ballon rond n’est condamnée à tourner autour de la licence annualisée d’un éditeur américain plus intéressé par les revenus de son mode à microtransaction que l’odeur du gazon. Non, le sport le plus populaire du monde regorge d’histoires intéressantes, intimistes, que cette sphère magique nous ait constamment accompagné depuis nos premiers pas ou juste durant quelques après-midi entre copains et copines.

C’est plutôt vers là que veut taper despelote, un jeu narratif développé par Julián Cordero et Sebastian Valbuena. Nous sommes plongé en 2001 dans une vision chaleureuse de Quito, ville équatorienne, à travers les yeux d’un petit garçon nommé… Julián. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une histoire en quelque sorte autobiographique, dans un contexte où le pays s’apprête à connaître sa première Coupe du Monde. La réussite de ce jeu indé repose sur le fait de laisser parler notre âme d’enfant, en amenant notre ballon partout, en tentant de faire participer des passants, ou en essayant différentes interactions ou bêtises. Une expérience narrative plaisante et régressive.

Dispatch

Date de sortie : 22/10/2025

: 22/10/2025 Développeur / Editeur : AdHoc Studio

: AdHoc Studio Plateformes : PC – PlayStation 5 (Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch : 29 janvier 2026)

Fut un temps, Telltale prenait beaucoup de place sur le marché du jeu narratif à choix multiples. Pour le meilleur, avec des adaptations de The Walking Dead, de Borderlands, ou encore du comic book Fables. Et puis, l’essoufflement s’est fait ressentir, du côté de Batman ou des Gardiens de la Galaxie, au point que le studio finisse par fermer ses portes en 2018 (avant d’être racheté un an après). Quel plus beau destin alors que de voir des anciens membres former AdHoc Studio pour y ressusciter l’esprit Telltale en commençant par livrer une histoire… de super-héros.

Dispatch est en effet le tout premier jeu de cette nouvelle aventure. Des super-héros, certes, mais sous l’angle de la comédie, dans un récit mettant en scène Robert Robertson. Jadis Mécha Man, le bougre se retrouve relégué à la fonction de manager d’une équipe de héros claqués, et nous l’accompagnons dans ce quotidien. De ce postulat de départ s’articule un bijou de narration, tantôt drôle, tantôt touchant, saupoudré de quelques phases de gestion, où les personnages crèvent l’écran grâce à un casting 5 étoiles, notamment composé d’Aaron Paul, Laura Bailey, Matthew Mercer ou encore Jeffrey Wright. On aurait pas pu rêver meilleur héritage de Telltale.

Hades II

Date de sortie : 25/09/2025

: 25/09/2025 Développeur / Editeur : Supergiant Games

: Supergiant Games Plateformes : PC – Nintendo Switch 2 – Nintendo Switch

Depuis son histoire officiellement lancée en 2011 avec Bastion, Supergiant Games ne s’était encore jamais lancé dans une suite. Sauf que voilà, le succès tonitruant qu’a été Hades il y a cinq ans ne pouvait pas en rester là. Et au bout d’un early access entamé en mai 2024, Hades II s’est rapidement imposé comme une évidence, puis comme un prétendant ultra létigime au titre de jeu de l’année. C’est bien simple, tout ce qui a pu participer au succès du roguelite basé sur la mythologie grecque a été repris tout en montant absolument tous les potentiomètres à fond. Un exploit tant le premier opus fut une claque.

Cela n’a pas empêché l’équipe de développement de mettre de côté Zagreus, le héros originel, afin de mettre en scène Mélinoé. La princesse des Enfers souhaite s’attaquer à Cronos, le Titan du Temps, dans une aventure qui nous fera autant traverser les Enfers que la surface de la Terre. Le symbole d’un contenu doublé par rapport à son prédécesseur, ce qui a de quoi donner des frissons d’excitation. Car le gameplay, déjà excellent, se voit renouvelé via de nouveaux pouvoirs et divinités, la direction artistique arrive à nous proposer de nouveaux environnements au moins aussi saisissants que dans le premier, la bande-son nous régale une fois de plus, et les personnages inédits éclaboussent par leur écriture, faisant de la narration un élément une fois encore largement abouti. Une suite d’une richesse ahurissante.

Hollow Knight Silksong

Date de sortie : 04/09/2025

: 04/09/2025 Développeur / Editeur : Team Cherry

: Team Cherry Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox Series – Xbox One – Nintendo Switch 2 – Nintendo Switch

Est-ce que vous êtes « Shaw ! » ? Si oui, et que Hollow Knight a été pour vous un somptueux moment de grâce, les aventures de Hornet n’ont certainement pas dû vous échapper. Hollow Knight Silksong, une des arlésiennes les plus marquantes de ces deux dernières décennies, a finalement pu trouver le chemin de la commercialisation, portée par une hype monumentale nourrie durant sept longues années d’attente. Et pour cause, un peu comme Hades et le roguelite, Hollow Knight premier du nom avait su se hisser au panthéon du metroidvania. La mission de Silksong, DLC devenu jeu à part entière, était donc colossale : réussir à faire au moins aussi bien.

Et là encore, comme Supergiant Games avec la suite de sa pépite, Team Cherry a mis les petits plats dans les grands, bonifiant la plupart de ses ingrédients. Hornet offre une maniabilité encore plus fluide, réactive et variée, les environnements sont d’un charme étourdissant, et Christopher Larkin nous sort une nouvelle bande-son délicieuse, participant grandement au fait de rendre cette suite mémorable. Bien entendu, le challenge demeure particulièrement épicé, parfois au détriment de la courbe de progression, mais rien qui n’empêche cette pépite de revêtir, pour beaucoup, le costume de GOTY.

Is This Seat Taken ?

Date de sortie : 07/08/2025

: 07/08/2025 Développeur / Editeur : Poti Poti Studio / Wholesome Games Presents

: Poti Poti Studio / Wholesome Games Presents Plateformes : PC – Nintendo Switch – Mobile

Qui aurait pu croire qu’un jeu créé par un studio appelé Poti Poti soit autre chose que cozy ? Une appellation appropriée pour cette équipe belgo-espagnole derrière le tout aussi bien nommé Is This Seat Taken ?, un titre à la direction artistique aussi minimaliste que mignonne, dans lequel tout le monde devra trouver sa place. Si vous avez déjà participé à l’élaboration d’un plan de table, vous savez à quel point cela peut-être un casse-tête insurmontable. Le jeu de Poti Poti Studio repose uniquement sur ce principe et vous demande de gérer les petits caprices de chacun.

Que ce soit lors d’un mariage, au sein d’un bus ou au cinéma, vous aurez pour but de placer tout le monde selon les envies de chacun. Quand un tel voudra éviter d’être à côté de machin, qui voudra quant à lui être près de bidule, mais pas du côté de la fênêtre et loin de quelqu’un qui mâche fort, vous comprendrez pourquoi ce principe simple peut vous donner envie de vous arracher les cheveux. Mais puisque c’est tout mignon et très intelligent, c’est un calvaire auquel on participe avec joie.

Megabonk

Date de sortie : 18/09/2025

: 18/09/2025 Développeur / Editeur : vedinad

: vedinad Plateformes : PC

Survivor-like préféré de ton streameur préféré, Megabonk a été un des plus grands distributeurs de dopamine de l’année. Le genre bullet-heaven a encore de beaux jours devant lui et le développeur solo vedinad l’a bien compris, avec tout de même une approche légèrement différente. Son roguelite a en effet la particularité de proposer des niveaux en 3D, à la manière d’un Risk of Rain 2, ce qui permet d’offrir des environnements avec du relief, et faire ainsi de la verticalité une composante importante à considérer.

Pour le reste, tout ce qui fait la réussite d’un jeu du genre est là. Au cours d’une tentative, nous devons traverser une petite poignée de niveaux générés aléatoirement au sein duquel des groupes d’ennemis de plus en plus denses et redoutables se ruent sur notre personnage. À nous de prendre des niveaux, d’ouvrir des coffres et de choisir les armes ainsi que les bonus pour construire le build le plus puissant possible et ainsi espérer se frotter au boss final. Jusqu’à 20 personnages aux capacités propres à débloquer, une flopée de quêtes à réaliser, des dizaines d’items et de synergie possibles, le tout sur une musique entêtante, Megabonk engloutit notre temps libre sans forcer.

PEAK

Date de sortie : 16/06/2025

: 16/06/2025 Développeur / Editeur : Team PEAK / Aggro Crab, Landfall

: Team PEAK / Aggro Crab, Landfall Plateformes : PC

Autre jeu qui a largement eu la cote auprès des créateurs et créatrices de contenu, PEAK a profité de cette exposition pour s’imposer comme une très bonne expérience multijoueur. Aux commandes d’un petit avatar que l’on customise à notre convenance, on se lance dans l’escalade périlleuse de montagnes, parmi quatre biomes aux environnements et dangers différents. Constitué d’une physique assez particulière, de divers objets et une jauge d’endurance qu’il faudra gérer avec précaution, le gameplay de la Team PEAK trouve surtout son sel dans sa composante multijoueur.

Jouable jusqu’à quatre (sans parler des mods) et avec l’utilisation d’un chat de proximité, le jeu délivre le meilleur de lui-même. Si vous êtes un bon pote, vous saurez avancer en éclaireur, hisser vos amis en difficulté, ou encore leur jeter une corde, voire les porter si besoin. Sinon, le terrain est également propice à toutes les vacheries, causant des bonnes tranches de rigolade. Toutefois, tout rentre souvent dans l’ordre autour d’un bon feu de camp au-dessus duquel on grille un petit chamallow. PEAK essaye aussi de renouveler l’expérience, en faisant évoluer la map à parcourir toutes les 24 heures.

Pipistrello and the Cursed Yoyo

Date de sortie : 28/05/2025

: 28/05/2025 Développeur / Editeur : Pocket Trap / PM Studios, Inc.

: Pocket Trap / PM Studios, Inc. Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox Series – Nintendo Switch

Au-delà de son nom formidable faisant juste référence à une espèce toute kiki de chauve-souris (la pipistrelle donc), Pipistrello and the Cursed Yoyo s’est imposé comme une super expérience d’action-aventure 2D en vue du dessus. Aussi qualifié avec amusement de « Yoyovania » par sa petite équipe de développement, le titre rassemble en effet tous les ingrédients d’un metroidvania : exploration, combat, trésors, plateformes et énigmes. Sauf que la petite particularité du titre, c’est bien sûr l’utilisation du yoyo comme arme et outil principal.

Grâce à lui, Pippit peut surtout botter les fesses des parrains du crime menaçant la famille Pipistrello, dont il est membre. Mais plus intéressant encore, le yoyo permet des déplacements originaux, comme rebondir sur les parois de son environnement. Et plus Pippit apprend de nouvelles techniques et récupère des badges ou des améliorations modifiant le style de jeu, plus le titre exploite son potentiel. Malin, drôle, et embelli par un pixel art bien réalisé, Pipistrello and the Cursed Yoyo nous occupe durant une vingtaine d’heures des plus agréables.

Promise Mascot Agency

Date de sortie : 10/04/2025

: 10/04/2025 Développeur / Editeur : Kaizen Game Works

: Kaizen Game Works Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch

Kaizen Game Works est entré dans l’univers du jeu indépendant en 2020, et pas par la petite porte. Paradise Killer fut une bombe de fraîcheur en proposant une association inspirée entre enquête et open world, baignée d’une somptueuse touche vaporwave. Une oeuvre particulièrement décalée, aussi, ce qui présageait sans aucun doute un autre projet du studio britannique dans la même veine. Pas manqué, Promise Mascot Agency est une nouvelle curiosité résolument barrée.

Dans cette simulation de gestion, nous incarnons Michi, un yakuza exilé au beau milieu de Kaso-Machi, une ville des plus mystérieuses. Et tandis qu’il souhaite comprendre ce qui est arrivé à son clan, il va devoir gérer une agence de mascottes. Oui, quand on vous dit que l’écriture chez Kaizen Game Works est perchée, on ne mentait. Du reste, cela n’empêche pas de livrer une production narrative particulièrement accrocheuse portée par des personnages toujours aussi hauts-en-couleurs. Et quand on ne papote pas, on se retrouve à remplir des missions et arpenter, à bord d’un véhicule, les rues et paysages de Kaso-Michi. À tester absolument pour quiconque aime les univers absurdes.

ROUTINE

Date de sortie : 04/12/2025

: 04/12/2025 Développeur / Editeur : Lunar Software / Raw Fury

: Lunar Software / Raw Fury Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One

Alien Isolation revient souvent dans la bouche des joueurs et des joueuses lorsqu’il s’agit de nommer l’expérience d’horreur et de tension la plus marquante de ces dernières années. ROUTINE, pourtant annoncé avant la sortie du survival-horror (13 ans déjà, rendez-vous compte) est finalement devenu un héritier spirituel de cette ambiance si particulière dans un espace où personne ne vous entendra crier. Située sur une base lunaire abandonnée et dans un futur alternatif imaginé dans les années 80, l’intrigue de ROUTINE nous amène à braver une menace qui n’a qu’une idée en tête : nous éliminer.

Et pour nous proposer une expérience à la hauteur, Lunar Software a eu la bonne idée de mettre le paquet sur l’immersion. Rendu visuel au top, interface réduite au minimum, aucune indication sur le chemin à suivre, ambiance sonore aux petits oignons et musique diégétique, tout est fait pour nous plonger dans un environnement vis-à-vis duquel il faut rester attentif. Seul l’O.A.C., notre outil d’assistance, fait que nous ne sommes pas entièrement démuni, en nous permettant d’interagir avec des appareils ou nous orienter. Frissons garantis durant quelques d’heures.

Sektori

Date de sortie : 18/11/2025

: 18/11/2025 Développeur / Editeur : Kimmo Lahtinen / Kimmo Factory Oy

: Kimmo Lahtinen / Kimmo Factory Oy Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

La patte Housemarque survit en dehors de ses locaux finlandais. Tandis que le studio a vu ses ambitions s’élever, notamment d’un point de vue scénaristique, en délivrant un Returnal de très grande qualité et en préparant un Saros que l’on espère au moins aussi réussi, son héritage arcade se perpétue du côté du jeu indépendant. Et qui de mieux que Kimmo Lahtinen, un ancien de la maison, pour l’exploiter. L’homme ayant travaillé sur Super Stardust, Dead Nation ou encore Resogun nous sert Sektori, un titre clairement dans cette lignée.

Au menu, un bon vieux twin-stick shooter boosté par des effets visuels à la pelle et une techno qui envoie le steak. On dirige en effet un petit vaisseau aux prises avec moult ennemis et boss dans une action déchaînée typique de l’arcade et du bullet hell. Plusieurs types de vaisseaux, des améliorations à débloquer, un mode campagne proposant différentes difficultés ainsi que pas mal de défis et de modes de jeux alternatifs garantissent de l’amusement et de la rejouabilité autant pour les néophytes que les plus hardcores.

Skate Story

Date de sortie : 08/12/2025

: 08/12/2025 Développeur / Editeur :

: Plateformes : PC – PlayStation 5 – Nintendo Switch 2

Révélé pour la première fois durant l’été 2022, Skate Story a tout de suite suscité l’attente d’un public en recherche d’expérience atypique et de sensations à bord d’un skateboard. Et la création de Sam Eng a eu beau finir par arriver pile poil dans une année animée par le retour de Tony Hawk et Skate, les deux franchises les plus emblématiques du genre, aucune n’est comparable avec ce que l’on vit ici.

Projeté dans une vision onirique des Enfers, nous incarnons un démon fait de verre et de souffrance, dans une quête visant à s’émanciper du pouvoir exercé par les sept lunes. Pour ce faire, il faut arpenter les différentes strates à bord d’un skateboard, et d’enchaîner les tricks autant pour le style que pour « vaincre » les lunes et autres menaces. Absolument hypnotisant en raison d’une direction artistique relativement unique et d’une bande-son parfaite derrière laquelle on retrouve surtout le groupe Blood Cultures, Skate Story nous garantit un voyage mémorable.

Strange Antiquities

Date de sortie : 17/09/2025

: 17/09/2025 Développeur / Editeur : Bad Viking / Iceberg Interactive

: Bad Viking / Iceberg Interactive Plateformes : PC – Nintendo Switch

Fascinants sont les cabinets de curiosités, et intrigants sont donc les jeux vidéo qui nous laissent en découvrir. Trois ans après Strange Horticulture, Bad Viking nous plonge dans Strange Antiquities, une suite toujours emplie de mystères. L’histoire se passe de nouveau dans la ville d’Undermere, sauf qu’au lieu d’enfiler la casquette d’herboriste, on équipe celle de thaumaturge, avec ce que cela implique en terme d’ambiance et de thématique.

Comme dans le premier opus, nous devons répondre aux demandes des clients, sauf que, entouré d’objets bizarres dont certains détiennent un grand pouvoir, ce ne sera pas toujours une sinécure. Il faudra donc avancer avec soin, en examinant minutieusement les différentes babioles qui passent entre nos doigts, et en allant explorer les rues d’Undermere à la recherche d’artefacts ou pour vérifier les rumeurs que colporteront notre clientèle. Outre les décisions à prendre vis-à-vis d’elle, moult puzzles vous attendent, dont certains derrière les secrets les mieux cachés de la boutique… Un must-have pour qui aime fouiller et enquêter, ainsi que les ambiances posées où l’on peut caresser un chat.

Sword of the Sea

Date de sortie : 19/08/2025

: 19/08/2025 Développeur / Editeur : Giant Squid

: Giant Squid Plateformes : PC – PlayStation 5

Des successeurs spirituels de Journey, ce n’est pas ce qui manque, mais aucun ne s’approche autant de l’expérience de thatgamecompany que Sword of the Sea. Rien d’étonnant à cela lorsque l’on connaît le pedigree de Giant Squid, mais ici, tout vous rappellera le jeu sorti en 2012, avec cette sensation de glisse très enivrante.

Cette ressemblance fera que la singularité n’est pas au rendez-vous ici, mais qu’importe. Sword of the Sea reste une expérience sensorielle qui mérite le détour, et qui, pour le dire de manière assez grossière, et peut-être plus « ludique » que Journey. Le titre nous invite davantage à explorer les lieux et ressemble plus à un jeu de plateformes que son aîné, même s’il n’est pas encore question de vous proposer un quelconque défi ici. Le coeur du jeu reste la joie de glisser sur les dunes à toute allure, en étant à la recherche constante d’un « flow » particulièrement grisant. Rajoutez à cela une excellente utilisation de la manette DualSense, qui aide grandement à l’immersion, sans oublier certains décors oniriques qui donnent envie d’y passer plus de temps que nécessaire.

The Midnight Walk

Date de sortie : 08/05/2025

: 08/05/2025 Développeur / Editeur : MoonHood / Fast Travel Games

: MoonHood / Fast Travel Games Plateformes : PC – PlayStation 5 (Compatible VR)

Parmi les rares productions originales que l’on a pu rencontré ces dernières années du côté de l’éditeur Electronic Arts, Lost in Random avait charmé par sa direction artistique « burtonienne » et son gameplay astucieux reposant sur le lancer de dés. Le destin a fait que la suite devienne un roguelite action concocté par un autre studio, Stormteller Games. Mais l’équipe de développement derrière le premier opus n’avait cependant pas fini d’explorer des univers léchés puisque, désormais par l’intermédiaire de leur nouveau studio MoonHood, The Midnight Walk a vu le jour.

Unique production de ce top pensée pour être joué en VR sans qu’elle ne soit pour autant obligatoire, ce titre horrifique nous invite à nous lier avec Potboy, une lanterne perdue, afin d’évoluer dans un monde aussi magnifique qu’horrifique. Grâce à des monstres et des décors créés à partir d’argile puis scannés en 3D, la direction artistique affiche alors un rendu unique, d’un détail et d’un soin prodigieux. Habillée en plus de cela par une très bonne musique distillée par Joel Bille et Bortre Rymden, l’immersion est donc garantie dans cette histoire (d’une huitaine d’heures grand maximum) animée en stop motion, où nous devons nous cacher des effroyables dangers tapis dans l’ombre.

The Roottrees are Dead

Date de sortie : 15/01/2025

: 15/01/2025 Développeur / Editeur : Evil Trout Inc.

: Evil Trout Inc. Plateformes : PC

Certes, The Roottrees are Dead n’est pas tout à fait né en 2025. Mais bien qu’il se soit rendu disponible gratuitement sur navigateur deux ans plus tôt, c’est uniquement à partir de cette année qu’il a bénéficié d’une sortie sur Steam en bonne et due forme, via un remaster le débarrassant par ailleurs de ses images générées par Midjourney. Ce n’est pas tout, car grâce à cette édition, nous pouvons également jouir d’une localisation en français. Une double bonne nouvelle pour un jeu d’enquête très verbeux. Et quel jeu.

Cette création nous venant de Evil Trout Inc. nous invite à fouiller dans l’histoire de la famille Roottree. Les parents et leurs filles sont décédés dans un accident de jet privé, laissant derrière un héritage d’un milliard de dollars. Nous incarnons un individu missionné par un mystérieux employeur afin de faire la lumière sur l’arbre généalogique des Roottrees, et sur leurs secrets. Armé d’un ordinateur et d’un modem 56k fleurant bon les années 90, à nous d’éplucher documents, photos, articles et livres, pour recueillir des indices. Et plus la vérité se dévoile, plus les preuves suivantes sont obscures. Notez que cette version du mix entre Return of the Obra Dinn et What Remains of Edit Finch se dote d’un chapitre « Roottreemania » prolongeant l’expérience.

The Séance of Blake Manor

Date de sortie : 27/10/2025

: 27/10/2025 Développeur / Editeur : Spooky Doorway / Raw Fury

: Spooky Doorway / Raw Fury Plateformes : PC

Autre ambiance et autre période que son voisin du dessus, mais des méninges toujours aussi sollicitées, The Séance of Blake Manor est la pépite d’enquête de la fin d’année. Et s’il ressemble à s’y méprendre à un Blue Prince, lui aussi sous la bannière de Raw Fury d’ailleurs, les points communs s’arrêteront à la direction artistique, au principe de se casser la tête, mais aussi au plaisir que l’expérience nous prodigue. Bienvenue dans le manoir de Jonathan Blake, où le détective Declan Ward doit enquêter sur la disparition d’Evelyn Deane.

Seulement, le manoir en question est hanté, et notre détective va découvrir l’existence de la Grande Séance, un rassemblement d’occultistes attirés par le Samai, une nuit où le monde des morts rencontre celui des vivants. Tout en luttant contre la montre avec un temps qui s’écoule à mesure que l’on accomplit des actions, il va donc falloir explorer les couloirs du manoir, interroger les suspects tout en faisant preuve d’observation, et résoudre des puzzles inspirés pour rassembler les indices afin de sauver Evelyn, mais aussi percer les secrets du manoir. Maîtriser la contrainte de temps et le planning de chaque suspect mettra toutes les chances votre côté. Attention, et bien que ce ne soit pas aussi handicapant que pour Blue Prince, la traduction française n’est pas assurée.

Tiny Bookshop

Date de sortie : 07/08/2025

: 07/08/2025 Développeur / Editeur : neoludic games / Skystone Games, 2P Games

: neoludic games / Skystone Games, 2P Games Plateformes : PC

Même avec un Amazon prédominant, on a toujours besoin d’une bonne librairie pas loin de chez nous, et dans Tiny Bookshoop, c’est elle qui vient à vous. Vous voici placés à la tête de votre propre roulotte, avec votre stock de livres à gérer et à vendre au sein de plusieurs quartiers d’un village féru de lecture.

Mais heureusement, vous n’allez découvrir que les bons côtés de la gestion de librairie ici, sans trop vous soucier de votre portefeuille. Votre but premier sera avant tout d’avoir ce qu’il faut dans vos rayons pour répondre aux demandes de vos clients, qui ne savent pas toujours précisement ce qu’ils recherchent. C’est sous forme d’énigmes que leurs réquêtes seront posées, et rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin d’avoir une grande culture littéraire pour y répondre (il faudra juste être attentif !). Un jeu de gestion cozy, bien aidé par des décors très colorés et des systèmes simples à prendre en main, pour tous les publics.

UNBEATABLE

Date de sortie : 09/12/2025

: 09/12/2025 Développeur / Editeur : D-CELL Games / Playstack

: D-CELL Games / Playstack Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Se lancer un petit jeu de rythme, c’est toujours agréable, à plus forte raison quand derrière il y a une belle histoire et un cachet visuel qui fait mouche. Une proposition fournie par UNBEATABLE, jeu sorti en décembre 2025, et qui accède donc de peu à ce top, en grande partie grâce à son côté défouloir. Le titre de D-CELL Games se scinde en deux. D’abord, on peut lancer un mode Histoire long entre six et huit heures dans lequel on incarne Mélodie, personnage principal d’une intrigue où la musique est illégale. Exercer sa passion va donc notamment l’opposer à des forces de l’ordre, tandis que quelques personnages viendront solliciter son aide.

D’un autre côté, un mode Arcade garantit une montée en puissance en termes de challenge et permet de retrouver l’ensemble des morceaux du jeu. Dans les deux cas, UNBEATABLE livre une bande-son aux petits oignons sur laquelle s’exprime un gameplay rythmique frénétique basé sur l’utilisation d’uniquement deux boutons. La direction artistique façon animé finit de donner de la pêche à ce titre que tout afficionados du genre devrait découvrir.

Wanderstop

Date de sortie : 11/03/2025

: 11/03/2025 Développeur / Editeur : Ivy Road / Annapurna Interactive

: Ivy Road / Annapurna Interactive Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Plus les années passent, plus la question de la santé mentale est traitée. Et pour cause, nous avons passé des siècles et des siècles à négliger cet aspect de notre personne alors qu’il est au moins aussi important que le bien-être physique. Wanderstop se pose justement comme une invitation à ralentir et à faire la paix avec soi-même. Un propos que Ivy Road et Annapurna Interactive traitent avec grande justesse via l’histoire d’Alta, une combattante qui n’a jamais vécu autrement qu’au rythme de l’entraînement et du succès.

Quoi de mieux alors, pour se relaxer, d’aller s’occuper de la gestion d’un salon de thé, en compagnie de Boro, l’un des personnages les plus attachants de l’année. De ce grand gaillard d’une douceur à toute épreuve émane toujours une parole sage, mais aussi des conseils précieux sur la préparation du thé. Planter des graines, arroser, broyer les feuilles de thé et organiser des mélanges pour satisfaire les besoins de clients aux histoires et au passé variés, telle est la boucle de gameplay qui nous attend. Une petite aventure à siroter à notre rythme, pour notre plus grand bien.

Quelle année, encore, pour le jeu indépendant. Beaucoup de genres ont pu connaître de valeureux représentants, et il reste encore tellement de titres à aborder. Ne serait-ce que le beau et reposant Herdling, dans lequel on gère un troupeau de bêtes, ou le très sympathique Angeline Era, jeu d’action-aventure en 3D aux inspirations rétro. Puis tiens, on aurait même envie de citer Baby Steps (oui oui !), car même s’il peut s’avérer particulièrement énervant, son gameplay d’une précision redoutable parvient à nous rendre addict du début à la fin. Et dire qu’à peine ce top digéré, on risque encore en 2026 de ne pas savoir où donner de la tête.