Ces 15 jeux français qu’il ne fallait pas louper en 2025

Avant de commencer, nous apportons la précision habituelle que la sélection ci-dessous n’est ni exhaustive, ni le reflet d’une vérité absolue. Le but est autant de mettre en avant des brillantes réussites, des gros noms, des pépites inattendues ou encore des titres plus méconnus, au succès soit critique, soit public, soit les deux. Les titres sont rangés dans un ordre alphabétique et non pas via un classement lié à la qualité.

Absolum

Date de sortie : 09/10/2025

: 09/10/2025 Développeur / Editeur : Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks / Dotemu, Gamirror Games

: Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks / Dotemu, Gamirror Games Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Nintendo Switch

Trois studios pour une réussite avec brio, telle est la recette faisant d’Absolum une franche de l’année. Fort du savoir-faire en beat’em up cultivé par Guard Crush Games et des compétences en animation du studio Supamonks, Dotemu nous a orchestré un « rogue’em up » très bien huilé. Un gameplay simple mais grisant, une direction artistique à tomber et une composante roguelite parfaitement maîtrisée constituent les trois piliers du meilleur jeu français du dernier trimestre 2025.

Les efforts déployés sont mesurables très régulièrement au cours de l’aventure puisque notre intérêt est constamment maintenu par une quête à remplir, un pouvoir à tester ou un secret à découvrir. L’envie de multiplier les essais est donc bien présente, encouragée par la bande-son menée par Gareth Coker, avec des apparitions de Mick Gordon, Motoi Sakuraba et Yuka Kitamura pour quelques thèmes de boss. Cerise sur le gâteau, la possibilité de jouer en coopération locale ou en ligne rajoute de l’intérêt au titre, en tenant compte de la progression solo de chacun. Bref, n’hésitez plus.

Carimara : Beneath the Forlorn Limbs

Date de sortie : 06/10/2025

: 06/10/2025 Développeur / Editeur : Bastinus Rex / Critical Reflex

: Bastinus Rex / Critical Reflex Plateformes : PC

Les courtes expériences ont la cote dans une industrie habituée à nous bombarder de titres de plusieurs dizaines d’heures, tandis que le sentiment de FOMO n’est pas près de disparaître. Si THRESHOLD fait partie de celles qui ont pu marquer en 2024, Carimara : Beneath the Forlorn Limbs est en quelque sorte son penchant 2025. N’y voyez uniquement comme point commun leur durée express (environ une heure pour une première run), et une esthétique rétro chère à Critical Reflex, l’éditeur derrière les deux petites pépites.

Car le titre de Bastinus Rex, quoiqu’à l’atmosphère aussi inquiétante que celui de Julien Eveillé, joue sur un autre tableau. Nous incarnons ici un Carimara, un être muet ne disposant que de cartes pour s’exprimer. Sa mission consiste à entrer dans une étrange maison afin d’y percer ses secrets. Les cartes, justement, nous servent à réaliser des interactions avec ses occupants pas moins mystérieux. À mesure que le fil de l’intrigue se tire, diverses surprises nous attendent. Plusieurs embranchements sont proposés, et donc l’intérêt réside dans le fait de tester différentes approches. Un bijou d’esthétisme, de doublage, d’ambiance, et d’enquête.

Clair Obscur : Expedition 33

Date de sortie : 24/04/2025

: 24/04/2025 Développeur / Editeur : Sandfall Interactive / Kepler Interactive

: Sandfall Interactive / Kepler Interactive Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Si 2025 était dans le dictionnaire, Clair Obscur : Expedition 33 en serait sans aucun doute la définition. Le titre de Sandfall Interactive a provoqué un tremblement de terre dans le paysage vidéoludique, franchissant une à une toutes les étapes du succès. Des ventes records, des critiques dithyrambiques, une reconnaissance par les pairs, ce carton mondial a vite fait de propulser le titre montpelliérain hors de la sphère nationale, et ce jusqu’au Japon, terre ancestrale du RPG.

Une réussite qui ne doit absolument rien au hasard, entre un gameplay tour par tour solide enrichi d’une composante temps réel grisante, un univers à la proposition esthétique généreuse, et une histoire très vite poignante portée par des personnages marquants, sans avoir peur de se retrouver dédramatisée via moult ressorts comiques. La musique reste sans doute le point d’orgue de cette production, avec un nombre assez déroutant de compositions marquantes. Un succès comme on en voit rarement.

Crown Gambit

Date de sortie : 18/06/2025

: 18/06/2025 Développeur / Editeur : Wild Wits Games / Playdigious

: Wild Wits Games / Playdigious Plateformes : PC

Après son RPG Aetheris sorti en 2023, Wild Wits Games est revenu en 2025 avec Crown Gambit. On reste dans la tactique, cette fois sous forme de jeu de cartes, dans un périple renforcé d’une dimension narrative importante. Ici, nous incarnons trois paladins du royaume de Meodred : Aliza, Hael et Rollo. Suite à l’assassinat du roi dont ils étaient chargés d’assurer la protection, le trio fait face à une chaotique guerre de succession. Dans ce climat où chaque acte et choix ont leur conséquence, le jeu rennais mise justement sur notre faculté à prendre des décisions pour articuler sa narration.

On peut difficilement prévoir la portée de celles-ci, ce qui rend l’aventure particulièrement excitante et immersive, surtout lorsque l’on se rend compte que le lore s’avère fourni. Mesurer les éventuelles conséquences de nos choix se ressent également durant les combats, orienté tactique donc, avec la présence de la Grâce Ancestrale. Cette mécanique originale donne tout le sel au jeu, en octroyant de puissants effets au combat… avec la contrepartie d’affecter la psyché des héros. Héritant en plus d’une direction artistique très solide, Crown Gambit et son univers dark fantasy offrent donc une expérience satisfaisante.

Fireside Feelings

Date de sortie : 07/06/2025

07/06/2025 Développeur / Editeur : Team Empreintes / The CoLab

Team Empreintes / The CoLab Plateformes : PC

Vous trouverez difficilement dans ce top un concept plus réconfortant que Fireside Feelings. Développée par la Team Empreintes, ce titre cozy porte une idée aussi singulière que touchante : organiser des conversations asymétriques entre des personnes du monde entier. En partant d’un avatar animalier que l’on peut personnaliser de la tête au pied, on se lance dans l’inconnu en participant à un échange, vécu à notre rythme et de manière symbolique au coin d’un feu, sous les étoiles.

Le but est de proposer une safe place pour y partager des pensées positives, dans un monde qui en a cruellement besoin. Beaucoup de sujets sont intégrés au jeu et la modération y est particulièrement solide afin de maintenir la sécurité des dialogues. De plus, des filtres sont là pour éviter des sujets qui pourraient s’avérer sensibles. Utiliser le jeu vidéo pour réchauffer les âmes en peine est particulièrement salvateur et touchant, car Dieu sait comme il est difficile parfois d’oser exprimer son malêtre. Un phare dans la nuit pour celles et ceux dans le besoin.

Guilty as Sock!

Date de sortie : 29/05/2025

29/05/2025 Développeur / Editeur : Demon Max

Demon Max Plateformes : PC

Guilty as Sock! remplit sans aucun doute la case loufoque de cette sélection. Un tribunal rempli de chaussettes humanoïdes qui se hurlent dessus en essayant de tenir un procès souvent sans queue ni tête, c’est la situation type qu’a essayé de provoquer le studio Demon Max. Ce titre multijoueur est en effet conçu pour passer des moments drôles entre amis en occupant les différentes fonctions qu’une cour permet d’adopter.

Dans une atmosphère déjantée, un procureur va s’en prendre à l’accusé, lequel va devoir se défendre via des preuves, à moins qu’il ne souhaite se la jouer plus… virulente. Car vous vous doutez bien qu’en réalité, et dans le cas où les microphones font partie du gameplay, c’est parfois celle ou celui qui crie le plus fort qui s’en sort. En résulte un joyeux bazar au milieu duquel le juge devra mettre de l’ordre, à moins qu’il ne rajoute de l’huile sur le feu lui-même. Un jeu tout trouvé pour se mettre gentiment sur la tronche.

Jump the Track

Date de sortie : 28/05/2025

28/05/2025 Développeur / Editeur : Seed by Seed

Seed by Seed Plateformes : PC

Un an après Baladins, très sympathique RPG narratif jouable jusqu’à 4, Seed by Seed nous propose une toute autre ambiance avec Jump the Track. Dans cette nouvelle aventure, on incarne Sam, un jeune homme enchaînant les petits boulots dans un monde injuste qu’il rêve de renverser. Le studio angoumoisin nous fait preuve de son inventivité en délivrant un visual novel de comédie et d’action, au sein duquel s’articule un gameplay tiré des pachinko.

Un mélange original où ces phases de bouboules peuvent aller jusqu’à influencer la narration. Toucher suffisamment de bulles « Diplomatie » ou « Agressivité » ne vous conférera donc pas les mêmes choix de dialogue. Mais que les personnes peu à l’aise avec le scoring se rassurent, ne pas très bien s’en sortir durant ces séquences n’est pas particulièrement pénalisant, ce qui permet de profiter de l’histoire et de son propos. De plus, sa courte durée (3 heures environ) encourage à relancer des parties pour tenter de faire « mieux » ou différemment. Une chouette expérience qui mérite sa chance.

Kabuto Park

Date de sortie : 28/05/2025

: 28/05/2025 Développeur / Editeur : Doot, Zakku / Doot Tiny Games

: Doot, Zakku / Doot Tiny Games Plateformes : PC

Vous souvenez-vous de Minami Lane, ce jeu de gestion vous invitant à gérer une rue baignant dans la culture japonaise ? Eh bien un an plus tard, Doot et Zakku sortent de leur besace un autre jeu chill, répondant au doux nom de Kabuto Park. Cette fois, il faut capturer des insectes puis les entraîner afin de remporter le tournoi de scarabagarre, le tout dans un univers coloré, chaleureux et résolument pipou. Le principe maître est, comme dans tout bon wholesome game, l’absence de prise de tête.

Les mécaniques sont simples, à l’image du mini-jeu de capture ou des combats de scarabagarre, et l’amélioration de notre équipement pour capturer de meilleurs insectes ou encore la manière de les faire évoluer apportent la satisfaction nécessaire pour passer de bons moments. Un petit jeu d’une durée de 4 heures maximum, à déguster par petites sessions. Attention, la langue française n’est pas présente, mais c’est visiblement en cours de déploiement. Soyez quand même rassuré, l’anglais y est ici très accessible.

L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur

Date de sortie : 24/04/2025

: Développeur / Editeur : Microids Studio Paris / Microids

: Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

Chez Microids, et en 2025, une place toute particulière a été accordée aux œuvres de Benoit Sokal. Si la fin d’année nous a offert le remaster de Syberia, une refonte légitimant le rattrapage d’un point and click culte, nous souhaitons surtout mettre l’accent sur une autre création imaginée par le scénariste et dessinateur belge. L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur est un remake du jeu d’aventure initialement sorti en 1999, et l’antenne de développement parisienne de l’éditeur français a signé un retour très réussi.

Nous suivons toujours un jeune journaliste au cours d’un périple se déroulant dans ce pays très mystérieux qu’est l’Amerzone, dans une quête que lui confie un vieil explorateur : sauver les Grands Oiseaux Blancs. Tout en gardant la recette de base dans son jus, un très gros travail graphique a été effectué et le gameplay a été enrichi d’animations et de touches de modernité. Une manière de rendre un titre marquant accessible à un public néophyte et de proposer une redécouverte intéressante pour les fans.

Randomice

Date de sortie : 25/11/2025

: 25/11/2025 Développeur / Editeur : Videoludid / Abiding Bridge

: Videoludid / Abiding Bridge Plateformes : PC

Lorsque le metroidvania rencontre le randomizer, on obtient Randomice, un croisement original que l’on doit au solo dev Aurélien Defossez via son studio Videoludid. Aux commandes d’une petite souris, nous devons nous frayer un chemin à travers les différentes pièces d’une maison. Et randomizer oblige, chaque partie lancée redistribue l’ordre d’obtention des power-up disséminés dans les niveaux.

Un univers entièrement dessiné à la main, bourré d’humour et de petits copains à moustaches à rencontrer, un level design pouvant contenter autant un public occasionnel que les fans de plateforme et de speedrun, le titre amène un vent de fraîcheur dans le paysage indé français. 14 pièces à visiter avec autant de pouvoirs à débloquer, à quoi s’ajoute 12 défis à remplir, Randomice nous propose une expérience entre 12 et 20 heures de jeu. Un challenge est même ajouté chaque mois afin de prolonger le plaisir.

Sheepherds!

Date de sortie : 17/11/2025

: 17/11/2025 Développeur / Editeur : Ultimo Disco

: Ultimo Disco Plateformes : PC

Autre production feel good de ce top, Sheepherds! nous met dans la peau de braves toutous ayant pour mission de rassembler et ramener en lieu sûr des troupeaux de moutons. Ce « vis ma vie de chien de berger » s’inscrit de sucroit dans une dynamique coopérative, où un maximum de quatre joueurs peuvent galoper dans les prairies verdoyantes imaginées par Ultimo Disco. Un rendu plus ou moins chaotique tant le comportement des moutons colle plutôt bien avec la réalité, et l’envie de déconner demeure assez irrésistible.

Au cas où, et histoire de ne pas se prendre la tête, l’équipe de développement a prévu différents modes de difficulté, aussi bien en coopération qu’en solo, en nous laissant libre d’ajuster un pourcentage. L’expérience se veut positive et décontractée jusqu’au bout en évitant toute contrainte de temps ni quelconque pression. Toutefois, si vous aimez les défis ou la complétion, Sheepherds! a de quoi vous occuper, entre les objectifs secondaires et les cosmétiques à débloquer en échange des friandises durement gagnées. Et en comptant sur la présence de petits mini-jeux sympas, on se trouve donc devant un jeu assez woof.

Shinobi: Art of Vengeance

Date de sortie : 29/08/2025

: 29/08/2025 Développeur / Editeur : Lizardcube / SEGA

: Lizardcube / SEGA Plateformes : PC – PlayStation 5 – PlayStation 4 – Xbox Series – Xbox One – Nintendo Switch

Si le nom de Lizardcube sonne comme du miel à vos oreilles, c’est que vous êtes conscient de leur superbe travail sur Wonder Boy: The Dragon’s Trap et Street of Rage 4. Sur le plan visuel et pour ce qui est de bosser sur de la 2D, le studio parisien n’a cessé de nous régaler. Alors quand il a été question de ramener le ninja Joe Musashi sur le devant de la scène, nous ne pouvions qu’être excité. Pas manqué, Shinobi: Art of Vengeance est une petite pépite de ce cru 2025.

Sous un écrin encore une fois superbe, le jeu d’action 2D régale sur bien d’autres points. Une maniabilité au poil, un gameplay très punchy et grisant, un level et game design particulièrement inspirés, Shinobi revit de la plus belle des manières avec cet épisode. Rajoutons à cela un contenu généreux et nous aurons fini de dire à quel point tout accifionado d’action se doit de se jeter dans la bataille. Et si jamais ça ne suffit pas, un DLC prévu pour ce début d’année compte nous opposer à des « méchants » cultes de SEGA comme Dr. Eggman, Goro Majima ou encore Death Adder.

The Rogue Prince of Persia

Date de sortie : 20/08/2025

: 20/08/2025 Développeur / Editeur : Evil Empire / Ubisoft

: Evil Empire / Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 – Nintendo Switch

Qui aurait pu parier il y a à peine deux ans que Prince of Persia ferait non seulement l’actualité, mais livrerait deux approches distinctes et non moins léchées sur une licence que l’on avait quittée sur de la 3D ? Après un très bon Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft a fini par nous livrer la 1.0 de The Rogue Prince of Persia après des débuts plus compliqués. Développé par les bordelais d’Evil Empire, ce roguelite explore d’une manière inédite l’univers du Prince de Perse, avec beaucoup de réussite.

Parti d’une inspiration prenant logiquement racine dans l’excellent Dead Cells, le studio y insère les codes de la série d’Ubisoft, avec en tête la joie de multiplier les acrobaties, rythmant en grande partie un gameplay solide et diversifié, roguelite oblige. Ajoutons à cela une direction artistique façon Moebius, qui s’est cherchée avant de finalement livrer un résultat tout à fait charmant, ainsi que la bande-son endiablée de ASADI, pour conclure que le goût de reviens-y et le plaisir sont au rendez-vous. Une alternative très efficace à l’ogre Hades II.

Wednesdays

Date de sortie : 25/03/2025

: 25/03/2025 Développeur / Editeur : Pierre Corbinais, exaheva, Christophe Galati, The Pixel Hunt / ARTE France

: Pierre Corbinais, exaheva, Christophe Galati, The Pixel Hunt / ARTE France Plateformes : PC

Changement d’ambiance mais nous sommes loin de perdre en intérêt, bien au contraire. L’auteur Pierre Corbinais s’est associé à The Pixel Hunt, l’artiste exaheva et le développeur Christophe Galati pour nous proposer Wednesdays. The Pixel Hunt, c’est le studio derrière les jeux Enterre-moi, mon Amour et The Wreck. Délivrer des productions au propos assez lourd mais à l’exécution poignante, est un savoir-faire que nous retrouvons donc ici.

Dans cette sorte de BD interactive, il est question d’être témoin de l’histoire de Tim, un homme qui a été victime d’inceste. 20 ans plus tard, il tombe sur Orco Park, un jeu vidéo lui faisant revivre son passé. Via ses personnages, ses dialogues et plus généralement ses scènes, le titre édité par ARTE sensibilise au sujet des violences sexuelles sur mineurs. Et malgré ce thème particulièrement fort, Wednesdays le traite sous un angle chaleureux, et non déprimant. Une superbe oeuvre, relativement courte, qu’il est très important d’approcher, à condition d’être prêt. Rassurez-vous, des avertissements et des options sont prévues au cas où certaines scènes seraient trop dures.

Wordatro!

Date de sortie : 23/06/2025

: 23/06/2025 Développeur / Editeur : Le Poulet / Abiding Bridge

: Le Poulet / Abiding Bridge Plateformes : PC

Lorsque l’on entend Wordatro!, on croit évidemment ressentir l’écho Balatro, et c’est normal puisque le premier serait un enfant entre le second et le Scrabble. Les deux titres partagent aussi le souhait de délivrer une expérience roguelite en allant sur un terrain original. Ce titre du développeur solo Le Poulet nous propose en effet de jouer avec les lettres pour créer toutes sortes de mots et ainsi faire monter le score le plus possible, et ce dans sept langues différents. Dont le français, naturellement.

On retrouve la décharge de dopamine injectée par tout bon roguelite, avec bien sûr ces points et ces multiplicateurs qui s’affolent à mesure de performer, mais aussi via un audio design et des petites animations chargés de maintenir l’excitation durant les 10 niveaux à traverser. Bien sûr, nous pouvons débloquer des améliorations afin de se donner des coups de pouce et constituer les synergies les plus fructueuses. Enfin, beaucoup de défis sont réalisables et un puzzle inédit est disponible chaque jour. Bref, encore un roguelite dans ce top qui sait très bien comment nous donner envie d’y retourner.

Bonus : Francophones et mentions honorables

Réservons une dernière place aux titres légèrement hors catégories. Tout d’abord, ceux qui ne sont pas strictement développés en France. Nous pourrions commencer par Assassin’s Creed Shadows, déclinaison japonaise plus organique d’une recette action-RPG arrivée au bord de l’indigestion avec l’opus Valhalla. Du côté de DONT’NOD, Lost Records: Bloom & Rage perpétue l’ADN de jeu d’aventure narratif poignant en nous laissant nous attacher à un groupe de femmes rattrapées par leurs souvenirs de lycéennes.

Autre belle réussite, les montréalais de Rogue Factor nous ont proposé Hell is Us, un très bon jeu d’action-aventure remettant l’implication des joueurs et joueuses au cœur de l’expérience. Une manière d’explorer plus organique, des énigmes old school, ainsi qu’une ambiance lourde et mystérieuse font de ce jeu une belle pioche.

Et puis, la qualité se cache aussi dans des titres pas encore véritablement sortis. C’est le cas de Sol Cesto, dont la version 1.0 est pressentie pour les premiers mois de 2026. Il y a d’ailleurs fort à parier que le roguelite de Géraud Zucchini et de l’auteur de BD Chariospirale fasse partie du top dans un an. Peut-être que Pardon My French Toast, platformer gourmand en 2,5D, ou bien Endless Legend II, la suite du 4X d’Amplitude Studios, connaîtront le même sort en cas de sortie complète et satisfaisante en 2026. C’est tout le mal que l’on souhaite aux équipes de développement.

Il est l’heure de conclure ce top bleu-blanc-rouge qui aura montré une fois encore que nos régions ont du talent. Nous aurions pu parler d’autres titres, comme Microtopia, jeu de gestion avec des fourmis robotiques, The Slormancer, un hack’n slash en pixel art particulièrement addictif, ou le très prometteur Rematch malgré quelques soucis de technique et de contenu. En tout cas, nul doute que 2026 nous réserve également son lot de productions attractives, à commencer par MIO : Memories in Orbit, Cairn, ou encore Tides of Tomorrow. Et cela rien qu’en janvier-février. Un avant-goût d’un millésime francophone que nous suivrons une fois encore, notamment via une nouvelle édition de l’AG French Direct, de retour cette année.