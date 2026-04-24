Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.8 (Promeia, nouvelle version de Billy, costume pour Miyabi…)

Dernier arrêt avant la 3.0

Cette ultime mise à jour de la saison 2 de Zenless Zone Zero mettra encore une fois en avant l’organisation Krampus, avec une Promeia qui fera cette fois-ci équipe avec nous (et Billy) pour enquêter sur Ramiel, un nouveau personnage qui est au cœur de toutes les convoitises. Un chapitre final qui servira aussi à lancer l’intrigue de la saison 3, qui arrivera dans quelques semaines.

Toute cette équipe devra faire face à un monstre capable d’invoquer des tornades sur le champ de bataille, soit un nouveau boss qui viendra nous offrir du challenge. Il introduira également le type Vent, qui sera mieux présenté lors de la version 3.0.

Les personnages de la version 2.8

Au rayon des nouveaux agents à débloquer dans cette version 2.8 de Zenless Zone Zero, on découvrira d’abord Promeia, qui pourra être invoquée à partir de cette mise à jour. Il s’agira d’un personnage anomalie de rang S, de type glace, qui est au premier regard assez similaire à Jane. Son but sera de frapper les ennemis pour accumuler du Frisson corrosif jusqu’à obtenir un point de Sentence glaciale, qui permettra de déclencher une attaque pour gagner plus de décibels. On notera que lorsqu’elle lance sa cape sur l’ennemi, elle pourra automatiquement esquiver une attaque tant que le vêtement n’est pas revenu à elle.

Le deuxième personnage de rang S de cette mise à jour est une version améliorée de Billy. Cette forme « Stellaire » sera de type physique et rupture, et pourra faire appel à une moto pour combattre. Ses dégâts seront calculés en fonction de ses PV, et certaines attaques peuvent restaurer la vie du personnage. Il s’agira là d’une version très offensive.

La première bannière mettra en avant Promeia ainsi que Lucia, tandis que la seconde bannière sera centrée sur Billy – Stellaire et Orphie & Magus.

Les événements de la version 2.8

L’événement principal de cette version 2.8 concernera Boutopie, un parc d’attractions façon Bangbous qui sera le théâtre d’un vrai petit jeu d’aventure où il faudra rechercher nos compagnons Bangbous pour récupérer de précieuses récompenses. Le Bangbou de rang A, Boultergeist, sera l’un de ces cadeaux. Un autre événement concernant les Bangbou sera proposé, dans lequel vous devrez rechercher des personnages spécifiques et assister à quelques dialogues amusants.

L’événement « Test des limites des Juges » vous proposera quelques défis de combats spéciaux avec des règles uniques. On ira ensuite faire un retour du côté de la faction de la Maison hantée pour jouer les enquêteurs. en analysant bien les indices et en choisissant les bonnes réponses.

Enfin, Miyabi aura droit à un nouveau costume du plus bel effet dans cette version 2.8, mais pour l’obtenir, il faudra passer à la caisse.

Le code d’échange polychrome

Vous pouvez dès à présent entrer le code suivant (jusqu’au 26 avril) pour récupérer des bonus en jeu :

PROMEIA

Quand sortira la version 2.8 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 2.7 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 6 mai. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation. De plus, notez qu’une version Steam sortira au deuxième trimestre de cette année.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.