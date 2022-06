Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero est un Action-RPG free-to-play de type gacha, qui prend place dans un univers urbain et futuriste, la ville de New Eridu, où l’on jouera le rôle d’un Proxy, chargé de protéger celles et ceux qui s’aventurent dans des failles dimensionnelles appelées les Hollows. Ces derniers agiront comme des donjons, et le jeu inclue alors des mécaniques de roguelike. Chaque personnage dispose de son propre gameplay et de ses compétences uniques.