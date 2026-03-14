Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.7 du jeu (nouveaux personnages, édition collector…)

Un dernier arrêt avant la 3.0 ?

Puisque l’on est en attente de la véritable nouvelle aventure pour nos Proxys, cette version 2.7 de Zenless Zone Zero prendra le temps de faire revenir certains visages, comme les Fils de Calydon ou encore les Lièves rusés, et ce à l’occasion du concours des Champions des Néantres, un événement qui sera de retour dans une version plus poussée.

On y rencontrera également Promeia, une exécutrice très charismatique qui sera probablement jouable un de ces jours. On découvrira également un nouveau boss avec cette nouvelle épopée, à savoir Loup noir, qui demandera d’utiliser une équipe Anomalie pour le terrasser plus facilement. Et si vous avez déjà hâte de connaître la suite de l’histoire, un teaser spécial a été posté pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend dans la suite de l’histoire principale.

Les bannières de la version 2.7

Dans cette version 2.7 de Zenless Zone Zero, vous pourrez découvrir deux nouveaux agents de rang S, à commencer par Nangong Yu, de type Confusion et de l’élément éthérique. Elle renforcera justement les équipes Anomalie, puisqu’elle récupérera des charges spéciales lorsqu’un ennemi sera affecté par une anomalie, permettant à Nangong Yu de déclencher des attaques chargées spéciales. Son attaque ultime pourra également augmenter l’attaque de l’équipe. Notons que le personnage aura droit à un costume exclusif à payer en boutique.

Le deuxième personnage inédit sera Cissia, agent de type Attaque et électrique. Elle pourra appliquer des marqueurs de venin aux ennemis, qui se déclencheront avec le temps pour infliger des dégâts électriques tout en augmentant le taux critique de Cissia.

Vous pourrez invoquer Nangong Yu dans la première bannière de la mise à jour 2.7, aux côtés de Yidhari. Ensuite, la seconde bannière mettra en avant Cissia ainsi que Seed.

Les événements de la version 2.7

Le premier événement de cette mise à jour rappellera un précédent mini-jeu de gestion puisque l’on viendra encore en aide à un restaurant, qui a besoin de se refaire une crédibilité. Vous devrez donc concocter de bons petits plats dans une activité inédite, et vous obtiendrez un moteur-ampli bonus.

Un autre événement de combats vous permettra cette fois-ci de contrôler trois équipes de deux personnages qui effectueront un relais. On aura également accès à des commissions spéciales mettant en scène d’anciens agents, tandis qu’un événement nous demandera de réparer un Bangbou, simplement via des puzzles classiques à reconstituer.

Une édition physique confirmée

Comme Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero va aussi se doter d’une édition physique collector sur PS5 et Xbox Series, histoire de justifier l’achat d’un jeu pourtant disponible en free-to-play. Voici ce qu’elle contiendra :

Un disque avec le jeu

Un stand acrylique

Deux cartes avec les Proxys

Un set de photos avec plusieurs personnages (7 cartes)

Une carte postale

Un code à entrer en jeu

Le code polychrome bonus

Un code spécial permettant d’obtenir 300 polychromes et d’autres récompenses vient d’être distribué, mais vous n’avez que jusqu’à la fin du week-end pour l’entrer en jeu :

MISSHISS

Quand sortira la version 2.7 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 2.7 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 24 mars. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.