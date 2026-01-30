Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.6 (Sunniva, Aria…)

Les Anges de l’illusion entrent en scène

Cette nouvelle mise à jour de Zenless Zone Zero offre un vrai changement d’ambiance, avec des personnages placés sous le signe de la pop et des idols. Le clan des Anges de l’illusion entre en scène.

Nos Proxys devront visiblement aider le groupe à reprendre confiance pour performer devant tout le monde lors d’une fête très importante, la Journée de la Carotte dorée (?!). Et bien entendu, quelques menaces rôdent dans l’ombre, et de nouveaux personnages mystérieux semblent faire leur apparition. On nous décrit cette nouvelle quête comme l’interlude de la saison, signe que la version 3.0 n’est plus très loin.

Les bannières de la version 2.6

Premier personnage inédit de rang S de cette mise à jour, Sunna (ou Sunniva). Une agent de soutien de type physique qui sera idéale pour aider vos personnages de type attaque anomalie. Elle va apposer un petit fantôme sur l’ennemi qui pourra exploser lorsque vos personnages plus offensifs attaqueront. Elle pourra également augmenter l’attaque de toute l’équipe. Son attaque ultime infligera des dégâts de zone et permettra d’enclencher l’attaque de soutien d’un allié.

Deuxième agent de rang S, Aria, de type éthérique anomalie. Un personnage plus offensif (et aussi un peu plus classique) qui se spécialise dans les attaques chargées, à condition de réunir des charges d’Ovation, notamment via son attaque ultime qui inflige de lourds dégâts.

Pour compléter cela, un nouveau Bangbou sera disponible, MegaFan. Si deux membres des Anges de l’illusion sont dans l’équipe, il va augmenter l’attaque de l’escouade tout en régénérant les PV des personnages.

Côté bannière, Sunniva sera disponible dans la première, avec Yixuan qui fera son grand retour. Dans la seconde bannière, on retrouvera Aria ainsi que Yuzuha.

Les événements de la version 2.6

L’événement principal sera donc tourné autour de la Journée de la Carotte dorée, où il faudra en quelque sorte faire partie du personnel derrière le spectacle des Anges. Plusieurs activités seront ici proposées, notamment des jeux de rythmes divers et variés, qui prendront plusieurs formes. Ce n’est pas le seul événement que l’on passera aux côté des Anges puisque « Anges de l’illusion, entraînement en cours ! » donnera accès à un mini-jeu façon Tetris.

On retrouvera également le mini-jeu façon Fall Guys avec les Bangbous, qui disposera de quatre nouvelles maps et un nouveau mode de jeu. L’événement « Bons présages en abondance » demandera d’aller à plusieurs PNJ pour obtenir des récompenses sans trop se fouler. Quant à l’événement « Contes gravitationnels », il marquera le retour des sorties au cinéma avec divers personnages. En parlant de modes qui effectuent leur retour, celui où vous devez prendre certains clichés en plein combat sera également de la partie.

La Néantre Zéro aura aussi droit à un nouveau mode de jeu, « Opération Matrice », avec des niveaux thématiques qui nous laisseront constituer une équipe normale, à laquelle viendront s’ajouter des agents bonus qui ne pourront déclencher que leurs attaques ultimes, une fois les conditions réunies.

De nouvelles tenues seront également disponibles, dont une pour Sunniva et une autre pour Aria. Il s’agira de costumes payants, tandis qu’un nouveau skin pour Pan Yinhu sera donné en récompense de l’événement principal. D’autres accessoires pour les Proxys seront aussi proposés.

N’oublions pas les améliorations de personnages. Cette fois-ci, c’est Lycaon qui va bénéficier d’un buff, tout comme Harumasa.

Le code polychrome bonus

Lors du live de présentation de cette mise à jour, un code a été distribué et vous permet d’obtenir des polychromes bonus durant quelques heures :

DREAMINGANGEL

Quand sortira la version 2.6 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 2.6 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 6 février. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.