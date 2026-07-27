Le Xbox Live est en panne : certains utilisateurs ne peuvent plus lancer leurs jeux

Plusieurs services Xbox touchés par une panne majeure

Voilà un nouvel incident qui ne risque pas d’apaiser le débat autour de la dépendance croissante des consoles aux services en ligne. À la suite de cette panne, plusieurs utilisateurs affirment en effet ne plus pouvoir lancer leurs jeux dématérialisés, mais aussi certains titres installés à partir d’un disque.

Dans les faits, les joueurs concernés peuvent rencontrer des difficultés pour se connecter à leur compte, consulter leur bibliothèque, accéder aux fiches du Microsoft Store ou encore ouvrir l’application mobile Xbox. Le lancement des jeux téléchargés, des titres rétrocompatibles et même de certains jeux installés depuis un disque peut également être perturbé.

D’après le XBOX Support, la panne ne semble pas toucher tout le monde. De notre côté, l’un de nos rédacteurs ne rencontre pas le moindre problème pour lancer un jeu actuellement.

Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des erreurs lorsqu’ils tentent de se connecter, de consulter leur bibliothèque de jeux ou de lancer des jeux. Nos équipes travaillent activement à résoudre le problème.

L’aspect le plus critiqué de cette panne concerne l’impossibilité, pour certains utilisateurs, de lancer des jeux qu’ils possèdent déjà localement.

L’avenir entièrement numérique : une autre pièce dans la machine

Plusieurs témoignages indiquent que des titres achetés en version dématérialisées ne démarrent plus. Plus surprenant encore, certains jeux physiques ou rétrocompatibles seraient également bloqués, vraisemblablement parce qu’une vérification de licence, de compte ou de compatibilité dépend encore des serveurs Xbox.

Cette situation alimente l’incompréhension. Pour beaucoup, un jeu sur disque devrait pouvoir être lancé sans dépendre d’un service distant, surtout lorsque toutes les données nécessaires sont déjà installées sur la console. Cette panne intervient d’ailleurs en pleine polémique autour de la place grandissante du dématérialisé et des inquiétudes suscitées par la nouvelle stratégie de PlayStation concernant les jeux physiques.

Cette affaire met ainsi en lumière la fragilité d’un écosystème dans lequel une console peut perdre une partie de ses fonctionnalités essentielles à la suite d’une simple panne de serveurs. Le problème est d’autant plus préoccupant lorsque des jeux physiques sont également touchés. Cette panne survient par ailleurs à un moment délicat pour Microsoft et sa division Xbox. Après les nombreux licenciements et restructurations qui ont marqué ces derniers mois, cet incident ne va clairement pas aider à restaurer la confiance d’une partie de la communauté envers la marque.