STALKER 2: Heart of Chornobyl annonce que son extension Cost of Hope arrivera le 20 août

Pour bientôt prolonger le Skif

Les mises à jour plus ou moins massives effectuées pour STALKER 2: Heart of Chornobyl ont fait que sa proposition très intéressante soit désormais dans l’état qu’elle méritait. Nous avons même eu droit à de nouvelles quêtes à remplir et zones à explorer, le tout gratuitement. Avec « Cost of Hope », annoncé publiquement en mars, GSC Game World souhaite à présent intégrer une belle extension bien juteuse.

Pour rappel, « Cost of Hope » nous remettra dans la peau de Skif, le héros, au sein d’une nouvelle aventure centrée sur le conflit entre les factions Duty et Freedom. Deux zones majeures inédites, des nouvelles armes et équipements (dont des jumelles), une intrigue une fois encore très dépendante de vos choix et des dizaines d’heures de jeu vous attendent.

Et si l’extension était prévue pour cet été, on sait désormais qu’elle arrivera précisément le 20 août. Notez que, même si elle est incluse dans la version Ultimate de STALKER 2 via le Season Pass compris dedans, nous n’avons pas encore de prix pour l’extension proposée séparément.

Enfin, dernier rappel, cette extension se rendra disponible en même temps que la version 2.0 du jeu. Proposée gratuitement à tout le monde, cette MAJ offrira un upgrade vers une nouvelle version de l’Unreal Engine 5, ainsi que bon nombre d’améliorations et de contenu supplémentaire.

STALKER 2 est disponible sur PC (via Steam, Epic, GOG et Microsoft Store), Xbox Series et PS5.