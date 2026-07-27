Un remake de Final Fantasy VI nécessiterait 4 ou 5 jeux selon Naoki Yoshida

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Les remakes ambitieux autour de Final Fantasy VII donnent logiquement envie de voir d’autres épisodes de la licence bénéficier du même traitement, tant la franchise de Square Enix regorge de classiques. Parmi eux, Final Fantasy VI est sans doute l’opus qui revient le plus souvent dans les demandes des fans. Toutefois, un remake de ce monument du JRPG ne serait pas un projet simple à mener. Selon Naoki Yoshida (alias Yoshi-P), il faudrait probablement diviser l’aventure en quatre ou cinq jeux afin de lui rendre pleinement justice.

Final fantasy VI - Terra // Source : Square Enix

Le jeu qui a poussé Naoki Hamaguchi vers l’industrie

Le réalisateur de Final Fantasy 14 s’est exprimé sur le sujet lors du Fan Festival organisé à Berlin. Il partageait la scène avec Naoki Hamaguchi, réalisateur de la trilogie Final Fantasy 7 Remake, lorsque la discussion a dérivé vers l’éventualité de revisiter d’autres épisodes historiques de la série (vers 5:18:00).

Interrogé sur le jeu ayant eu la plus grande influence sur sa vie, Naoki Hamaguchi a cité Final Fantasy VI. Le titre occupe une place particulière dans son parcours, puisqu’il lui a donné envie de travailler dans le jeu vidéo. Le réalisateur a toutefois immédiatement précisé qu’il ne préparait pas de remake. Il a même plaisanté sur le fait que chacune de ses déclarations autour de Final Fantasy VI finit par être transformée en rumeur.

Final Fantasy 6 est la raison pour laquelle j’ai voulu travailler dans le jeu vidéo, il occupe donc toujours une place spéciale dans mon cœur. Mais chaque fois que je donne cette réponse à un journaliste, un article apparaît le lendemain pour dire que je vais le refaire. Alors je précise aussi que non, ce n’est pas le cas.

Naoki Yoshida a ensuite expliqué pourquoi un remake de Final Fantasy VI serait particulièrement difficile à produire selon les standards actuels. Pour lui, le problème principal vient de l’échelle de l’aventure originale. Le jeu propose de nombreux personnages jouables, plusieurs arcs narratifs, de vastes régions et une structure qui évolue profondément au fil du récit.

Je comprends évidemment ce que ressentent les joueurs, mais il faut y réfléchir. Regardez Final Fantasy VII. C’est un jeu incroyablement immense. Son échelle est gigantesque, et cela vaut aussi pour d’autres titres comme Final Fantasy VIII ou Final Fantasy IX.

À ses yeux, une adaptation moderne de ces épisodes ne pourrait probablement pas être contenue dans une seule production. Il estime qu’un projet de cette ampleur demanderait quatre, voire cinq volets distincts. Il disait d’ailleurs plus ou moins la même chose en 2024 lorsqu’il évoquait la possibilité d’un remake de Final Fantasy IX.

Un chantier encore plus long que Final Fantasy VII Remake

Bibiff9 1

La comparaison avec Final Fantasy VII Remake est donc assez logique. Square Enix a choisi de transformer le jeu original en une trilogie complète et dont la production s’étale sur plus d’une décennie. Naoki Yoshida considère qu’un remake de Final Fantasy VI pourrait être encore plus imposant. Une telle approche demanderait donc non seulement un investissement financier majeur, mais aussi une équipe capable de rester mobilisée pendant de nombreuses années.

Naoki Hamaguchi est justement revenu sur l’expérience accumulée pendant le développement des trois jeux Final Fantasy VII Remake. Selon lui, le fait d’avoir pu conserver une grande partie de la même équipe pendant plus de dix ans relève presque de l’exception.

Je pense vraiment avoir eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire. Elle est restée avec moi pendant plus de dix ans pour travailler sur trois jeux séparés, qui sont tous le remake d’un seul titre. Peu de gens accepteraient cela.

Le remake est devenu une sorte de mode dans l’industrie depuis plusieurs années, mais la saga Final Fantasy reste assez particulière. Même avec une forte demande du public, le développement exigerait une organisation très lourde et un engagement à long terme de la part de Square Enix. Malgré tout, l’entreprise reste rentable pour le éditeur.

On peut ainsi espérer un remake de Final Fantasy IX à un moment ou un autre selon les rumeurs qui planent ces dernières années (notamment les leaks Nvidia). Avant cela, on attend tout de même le troisème et dernier opus de la trilogie Final Fantasy VII Remake : Final Fantasy VII Revelation.

 

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Date de sortie : 27/09/2013

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