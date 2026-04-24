Xbox laisse tomber la marque Microsoft Gaming, Asha Sharma se livre sur la stratégie qui veut tout remettre en question

Xbox fait son autocritique

Alors que The Verge rapportait hier soir que Xbox allait mettre de côté l’appellation Microsoft Gaming, instaurée petit à petit durant ces dernières années, Asha Sharma a indirectement confirmé la chose en publiant une longue lettre – coécrite par Matt Booty – qui est une sacrée note d’intention à l’image de la communauté Xbox. Un article ayant pour titre « Nous sommes Xbox », qui remet la marque en avant pour tenter de retrouver son identité perdue au fil des ans.

Dans cette lettre, Sharma et Booty commencent par admettre ce qui ne va plus au sein du groupe, du moins du point de vue du consommateur :

« Les joueurs sont frustrés. Les mises à jour de fonctionnalités sur console sont moins fréquentes. Notre présence sur PC est insuffisante. Les prix deviennent de plus en plus difficiles à suivre. Et les fonctionnalités essentielles comme la recherche, la découverte, le social et la personnalisation restent trop fragmentées. […] Pour réaliser notre plan, notre façon de travailler doit changer. Notre meilleur travail est le fruit d’une collaboration étroite entre toutes les équipes. « Microsoft Gaming » décrit notre structure, mais ne reflète pas notre ambition. C’est pourquoi nous revenons à nos origines et changeons le nom de notre équipe. Nous sommes Xbox. Nous cultivons une culture d’entreprise dynamique où les idées les plus audacieuses et innovantes s’épanouissent. Notre mission n’est pas d’aplanir nos différences, mais de fédérer chacun autour d’un projet qui dépasse le cadre d’un studio ou d’un produit unique. Nous devons être honnêtes sur notre situation actuelle. Nous sommes des challengers, et relever ce défi exigera du rythme, de l’énergie et une autocritique parfois difficile à accepter. »

On y lirait presque ici un aveu d’échec, chose assez rare pour un tel acteur aussi puissant que Microsoft. Toute cette introspection sert de préambule à la future stratégie que Xbox veut adopter, qui aura comme objectif principal de se recentrer sur les « utilisateurs actifs », autrement dit la communauté Xbox. Cela passera par des consoles, du social et des prix plus flexibles :

« Xbox deviendra le lieu où le monde pourra jouer et créer. Nous construirons une plateforme mondiale qui connectera joueurs et créateurs du monde entier. La console en sera la pierre angulaire, offrant une expérience premium, tandis que le cloud permettra de profiter de cette expérience sur tous vos appareils. Jouez où vous voulez : vos jeux, votre progression, vos amis et votre identité vous suivront sur console, PC, mobile et cloud. Xbox sera conçue pour être accessible, personnalisée et ouverte. Nous proposerons des tarifs flexibles pour faciliter vos premiers pas et vous permettre de continuer à jouer. L’expérience s’adaptera à vous, vous permettant de personnaliser votre façon de jouer, de trouver ce que vous aimez et de rencontrer les bonnes personnes. Nous serons ouverts à tous les créateurs, des indépendants aux plus grands studios, en leur fournissant les outils nécessaires pour toucher un public mondial et assurer la croissance de leurs jeux. Notre objectif principal sera centré sur les utilisateurs actifs au quotidien. »

Quatre points sont ici mis en avant, avec en premier lieu le hardware, pour celles et ceux qui doutaient encore de l’envie de Xbox de construire des consoles. Le duo dit ici vouloir « stabiliser » la génération actuelle, autrement dit celle de la Xbox Series, tout en préparant le Project Helix et en proposant plus de choix pour entrer dans l’écosystème Xbox.

Le débat des exclusivités est remis sur la table

Sharma et Booty parlent également des jeux en améliorant le portfolio et surtout en sécurisant de plus forts partenariats avec les éditeurs tiers, notamment en Chine et dans les « marchés émergents ». Ils déclarent aussi vouloir mettre plus en avant les expériences sociales comme Minecraft et Sea of Thieves. Pour cela, il sera nécessaire de renforcer les services proposés, avec un meilleur cloud, des rachats plus réfléchis qui apportent une croissance plus rapide lorsque « la croissance organique est trop lente », et bien entendu un Game Pass plus fort.

Les deux têtes pensantes de Xbox sont même prêtes à tout remettre en question, y compris les exclusivités :

« À l’avenir, nous réévaluerons notre approche en matière d’exclusivité, de périodes de sortie et d’IA, et nous partagerons davantage d’informations au fur et à mesure que nous apprendrons et prendrons des décisions. »

Avec les ventes réalisées par un Forza Horizon 5 sur PS5, difficile d’imaginer que Xbox revienne totalement en arrière, mais Sharma et Booty veulent montrer ici qu’aucun plan n’est écarté. Comme à chaque prise de parole, Asha Sharma montre qu’elle sait très bien comment parler à un public en ciblant les demandes les plus importantes. Et si certaines de ses prises de parole se sont accompagnées d’actes, comme pour le prix du Game Pass, il faudra encore attendre de voir si toute cette introspection va aller quelque part.