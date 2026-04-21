Xbox Game Pass : C’est officiel, le prix de l’abonnement baisse et les Call of Duty ne seront plus proposés Day One

Les paliers Ultimate et PC sont concernés dès aujourd’hui

La victime aura donc été Call of Duty. Quelques jours à peine après que la PDG d’Xbox Asha Sharma a évoqué son souhait de proposer des solutions plus abordables économiquement pour un Game Pass devenu trop cher, les actions ont rapidement suivi. À partir d’aujourd’hui, le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass passent respectivement de 26,99€ à 20,99€ par mois et de 14,99€ à 12,99€ par mois.

Les pistes étaient nombreuses pour proposer un Xbox Game Pass moins cher pour le public, entre la rumeur d’un « palier publicité » ou la possibilité de retirer les offres liées à Fortnite ou à Ubisoft. Finalement, c’est donc la licence Call of Duty qui va abandonner son statut de disponibilité Day One à chaque nouvelle sortie. À la place, les opus inédits débarqueront dans le service environ un an après commercialisation.

Derrière cette baisse de prix en faveur du public, on ne peut s’empêcher de voir les conséquences loin d’être anodines d’un échec retentissant du pari Call of Duty x Game Pass, certes risqué mais censé être le fer de lance du service et au cœur de l’interminable procédure de rachat d’Activision-Blizzard.

En outre, ce serait sans doute une erreur de penser que les changements liés à la tarification et/ou l’offre de l’Xbox Game Pass vont s’arrêter là. Rappelons en effet qu’Asha Sharma a récemment parlé d’un processus « à long terme » visant à « faire évoluer le Game Pass vers un système plus flexible, ce qui nécessitera du temps pour être testé et maîtrisé ».

Qui sait donc quelles autres modifications nous attendent, en sachant qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais gratuitement, et ce même si à l’instant T le portefeuille des joueuses et joueurs Xbox dit merci.