Forza Horizon 5 s’est vendu à au moins 5 millions d’exemplaires sur PS5 depuis sa sortie
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Rédigé par Jordan
On ne sait pas réellement si Xbox compte rétropédaler sur sa politique multiplateforme instaurée depuis peu – comme il l’a fait avec Call of Duty et le Game Pass, mais il est à peu près certain que Microsoft ne regrette pas d’avoir sorti Forza Horizon 5 sur PS5 tant ce portage a porté ses fruits. Avec les chiffres du PlayStation Store, on savait déjà que le jeu connaissait une vraie seconde jeunesse sur la plateforme de Sony, mais restait encore à savoir de quel volume de vente on parlait ici.
Ça fait beaucoup de 5
Forza Horizon 5 est un vrai succès sur la console de Sony, même si l’exclusivité Xbox a duré pendant des années. Il faut croire que le public PS5 avait soif d’un jeu de courses tel que celui-ci, d’autant plus que la production de Playground Games n’a pas pris une ride. On sait maintenant quantifier un peu plus précisément cet engouement, puisque Virtuos Games a dévoilé un premier vrai chiffre de ventes.
Le studio qui était venu en aide à Playground Games en tant que studio de co-développement indique sur son site que la version PS5 de Forza Horizon 5 s’est vendue à au moins 5 millions d’exemplaires. Un détail que l’on peut trouver dans une présentation du site officiel de Virtuos Games, qui montre tout ce que le studio a pu faire sur le jeu, de la modélisation des véhicules (presque 90% d’entre eux) au travail sur les textures, en passant par les animations lorsque les bolides prennent des dégâts.
Avec de tels chiffres, Microsoft doit donc être confiant concernant la future version PS5 de Forza Horizon 6, même si celle-ci sortira plus tardivement que les versions PC et Xbox. Et on imagine que cette donnée sera un sacré argument qui pèsera dans la balance lorsque le débat d’un retour aux exclusivités sera sur la table.
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Date de sortie : 09/11/2021