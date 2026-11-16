Xbox : Helix sera bien une console capable de lire des jeux PC, et pas l’inverse

Une console avant d’être un PC

Et c’est Jason Ronald, architecte de la Xbox Helix, qui nous en parle le mieux. Depuis l’annonce du projet, Xbox nous fait miroiter une plateforme hybride entre console et PC, sans que l’on sache réellement de quel côté la balance penche le plus. On a désormais davantage d’informations, puisque Ronald déclare qu’Helix est une console avant d’être un PC :

« Helix est conçue pour être une console capable de faire tourner vos jeux PC. Ce n’est pas un PC qui peut faire tourner les jeux consoles. Le but est de rendre l’accès aux jeux PC intuitif et facile. Mais si vous êtes un hardcore gamer ou quelqu’un qui recherche à customiser votre expérience via divers paramètres, vous pourrez le faire. »

Cette machine se voudra aussi être assez ouverte aux contenus générés par les utilisateurs, autrement dit : des mods. En somme, Helix est bien une console, mais celle-ci promet d’avoir une architecture un peu moins fermée que d’ordinaire.

Ce qui est forcément difficile à imaginer aujourd’hui, d’autant plus qu’il reste encore beaucoup de détails à éclaircir, notamment une : sera-t-il uniquement question de faire tourner des jeux PC achetés sur le Xbox Store, ou bien Helix s’ouvrira-t-elle à d’autres boutiques comme Steam ? La deuxième option pourrait bien changer la donne, tandis que la première n’ouvrirait pas tant de perspectives que cela, si ce n’est proposer une bibliothèque un peu plus large.

On comprend qu’avoir accès à davantage de jeux est de toute manière l’un des objectifs d’Helix :

« Elle est vraiment conçue pour être la machine de jeu ultime – celle qui va supprimer toutes les barrières à l’entrée qui ont existé. Je suis capable de retrouver toute ma bibliothèque de jeux sur 4 générations de Xbox ainsi que ma progression afin d’y avoir accès instantanément. Et nous supprimons aussi les contraintes entre les jeux PC et les jeux consoles. »

La console portable se précise

Supprimer les « contraintes », c’est aussi l’un des discours qui est martelé dans cette présentation de Helix. Xbox dit avoir travaillé avec ses studios first-party (enfin, ceux qui restent) pour arriver à cela, notamment pour ne pas reproduire les erreurs de la Xbox One, une console qui n’a pas été assez tournée vers les développeurs selon Ronald.

Il était aussi important pour l’architecte de rester « connecté à la communauté Xbox », tout en allant récolter des données sur la manière dont le public joue aujourd’hui. C’est comme ça que Ronald a constaté que la fracture qu’il pouvait y avoir hier entre les différents types de public s’est effacée, notamment pour la plus jeune génération, pour aboutir à un public qui souhaite retrouver ses jeux sur plusieurs écrans :

« Je pense que le comportement du public a fondamentalement changé. D’habitude, les gens se définissaient eux-mêmes comme des joueurs console ou des joueurs PC, et même des joueurs mobiles. Et maintenant, ces mêmes personnes s’attendent à des expériences dont ils peuvent profiter sur tous les types d’écrans. […] Donc l’idée que leur contenu soit bloqué derrière une seule machine est quelque chose qui leur est complètement inconnu. Lorsque vous regardez cette génération, ils s’attendent à la même chose pour ce qui est des jeux. »

Une manière de renforcer l’idée qu’Helix ne sera pas qu’une console de salon, puisqu’une console portable semble être à l’étude chez Xbox. D’autant plus qu’il reconnait que la ROG Xbox Ally a été très utile pour faire un premier pas dans le monde des consoles portables. Ronald parle même de cette machine comme d’un précurseur pour la Helix.

N’attendez pas forcément de la 8K

Il est aussi intéressant de noter le fait que Ronald dépeint la Helix comme une machine de nouvelle génération qui cherchera à innover autrement que par la puissance. Une manière de préciser qu’il ne faut pas s’attendre à un grand bond technologique, du moins sur le plan technique :

« Nous ne pensons pas que la prochaine génération sera définie par le 8K et le 240 Hz, ou quelque chose dans ce genre-là – tout est vraiment une question d’innovation dans le gameplay. D’une meilleure immersion. Il est question de mettre en avant les dernières avancées techniques comme le rendu neuronal afin de permettre un nouveau niveau de fidélité visuelle que nous ne pouvions pas attendre auparavant. »

Cela n’empêchera pas Helix de coûter bonbon. Des premiers échos parlent d’une machine qui pourrait atteindre les 1800 dollars à cause de la pénurie sur le marché de la mémoire, causée par l’émergence de l’IA. Ronald reconnaît que construire une console durant une telle crise est problématique, même si cela pousse Xbox à se montrer inventif :

« C’est incontestablement une période assez difficile mais en tant qu’architecte de console, c’est aussi une époque excitante, car nous devons inventer de nouvelles technologies pour continuer à faire progresser cet art tout en faisant en sorte que ce soit accessible. »

Il explique ensuite que c’est pourquoi Xbox se concentre sur des technologies comme le rendu neuronal pour faire avancer les choses, tout en clamant que l’on devrait assister à plus d’avancées technologiques au cours des 3 à 5 prochaines années que sur toute la dernière décennie. À voir maintenant quand Xbox sera prêt à montrer cette machine, mais tout pointe vers une première vraie présentation dès l’année prochaine.