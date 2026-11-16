Xbox : Helix sera bien une console capable de lire des jeux PC, et pas l’inverse

1

Ce week-end, Xbox a fêté ses 25 ans d’existence en rendant hommage à toute son histoire ainsi qu’en dévoilant quelques miettes d’informations sur son futur. Un avenir qui passera d’abord par la sortie de Project Helix, sa nouvelle génération de consoles dont le constructeur a aussi évoqué l’existence dans un grand magazine numérique dédié à cet anniversaire.

Xbox-Project-Helix
Xbox et son projet Helix // Source : Xbox

Une console avant d’être un PC

Et c’est Jason Ronald, architecte de la Xbox Helix, qui nous en parle le mieux. Depuis l’annonce du projet, Xbox nous fait miroiter une plateforme hybride entre console et PC, sans que l’on sache réellement de quel côté la balance penche le plus. On a désormais davantage d’informations, puisque Ronald déclare qu’Helix est une console avant d’être un PC :

« Helix est conçue pour être une console capable de faire tourner vos jeux PC. Ce n’est pas un PC qui peut faire tourner les jeux consoles. Le but est de rendre l’accès aux jeux PC intuitif et facile. Mais si vous êtes un hardcore gamer ou quelqu’un qui recherche à customiser votre expérience via divers paramètres, vous pourrez le faire. »

Cette machine se voudra aussi être assez ouverte aux contenus générés par les utilisateurs, autrement dit : des mods. En somme, Helix est bien une console, mais celle-ci promet d’avoir une architecture un peu moins fermée que d’ordinaire.

Ce qui est forcément difficile à imaginer aujourd’hui, d’autant plus qu’il reste encore beaucoup de détails à éclaircir, notamment une : sera-t-il uniquement question de faire tourner des jeux PC achetés sur le Xbox Store, ou bien Helix s’ouvrira-t-elle à d’autres boutiques comme Steam ? La deuxième option pourrait bien changer la donne, tandis que la première n’ouvrirait pas tant de perspectives que cela, si ce n’est proposer une bibliothèque un peu plus large.

On comprend qu’avoir accès à davantage de jeux est de toute manière l’un des objectifs d’Helix :

« Elle est vraiment conçue pour être la machine de jeu ultime – celle qui va supprimer toutes les barrières à l’entrée qui ont existé. Je suis capable de retrouver toute ma bibliothèque de jeux sur 4 générations de Xbox ainsi que ma progression afin d’y avoir accès instantanément. Et nous supprimons aussi les contraintes entre les jeux PC et les jeux consoles. »

La console portable se précise

Rog xbox ally 1 1

ROG XBOX Ally X20 // Source : Asus

Supprimer les « contraintes », c’est aussi l’un des discours qui est martelé dans cette présentation de Helix. Xbox dit avoir travaillé avec ses studios first-party (enfin, ceux qui restent) pour arriver à cela, notamment pour ne pas reproduire les erreurs de la Xbox One, une console qui n’a pas été assez tournée vers les développeurs selon Ronald.

Il était aussi important pour l’architecte de rester « connecté à la communauté Xbox », tout en allant récolter des données sur la manière dont le public joue aujourd’hui. C’est comme ça que Ronald a constaté que la fracture qu’il pouvait y avoir hier entre les différents types de public s’est effacée, notamment pour la plus jeune génération, pour aboutir à un public qui souhaite retrouver ses jeux sur plusieurs écrans :

« Je pense que le comportement du public a fondamentalement changé. D’habitude, les gens se définissaient eux-mêmes comme des joueurs console ou des joueurs PC, et même des joueurs mobiles. Et maintenant, ces mêmes personnes s’attendent à des expériences dont ils peuvent profiter sur tous les types d’écrans. […] Donc l’idée que leur contenu soit bloqué derrière une seule machine est quelque chose qui leur est complètement inconnu. Lorsque vous regardez cette génération, ils s’attendent à la même chose pour ce qui est des jeux. »

Une manière de renforcer l’idée qu’Helix ne sera pas qu’une console de salon, puisqu’une console portable semble être à l’étude chez Xbox. D’autant plus qu’il reconnait que la ROG Xbox Ally a été très utile pour faire un premier pas dans le monde des consoles portables. Ronald parle même de cette machine comme d’un précurseur pour la Helix.

N’attendez pas forcément de la 8K

Xbox-logo

Asha Sharma et Xbox réservent beaucoup de choses avec le projet Helix // Source : Xbox

Il est aussi intéressant de noter le fait que Ronald dépeint la Helix comme une machine de nouvelle génération qui cherchera à innover autrement que par la puissance. Une manière de préciser qu’il ne faut pas s’attendre à un grand bond technologique, du moins sur le plan technique :

« Nous ne pensons pas que la prochaine génération sera définie par le 8K et le 240 Hz, ou quelque chose dans ce genre-là – tout est vraiment une question d’innovation dans le gameplay. D’une meilleure immersion. Il est question de mettre en avant les dernières avancées techniques comme le rendu neuronal afin de permettre un nouveau niveau de fidélité visuelle que nous ne pouvions pas attendre auparavant. »

Cela n’empêchera pas Helix de coûter bonbon. Des premiers échos parlent d’une machine qui pourrait atteindre les 1800 dollars à cause de la pénurie sur le marché de la mémoire, causée par l’émergence de l’IA. Ronald reconnaît que construire une console durant une telle crise est problématique, même si cela pousse Xbox à se montrer inventif :

« C’est incontestablement une période assez difficile mais en tant qu’architecte de console, c’est aussi une époque excitante, car nous devons inventer de nouvelles technologies pour continuer à faire progresser cet art tout en faisant en sorte que ce soit accessible. »

Il explique ensuite que c’est pourquoi Xbox se concentre sur des technologies comme le rendu neuronal pour faire avancer les choses, tout en clamant que l’on devrait assister à plus d’avancées technologiques au cours des 3 à 5 prochaines années que sur toute la dernière décennie. À voir maintenant quand Xbox sera prêt à montrer cette machine, mais tout pointe vers une première vraie présentation dès l’année prochaine.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Pearl Abyss (Crimson Desert) utilise l’IA à plusieurs étapes du développement, même si la création reste réservée aux humains

pc ps5 xbox series
Pearl Abyss (Crimson Desert) utilise l’IA à plusieurs étapes du développement, même si la création reste réservée aux humains

La Xbox Series vous fait voyager dans le passé avec une mise à jour qui propose les animations des précédentes consoles Xbox

xbox series
La Xbox Series vous fait voyager dans le passé avec une mise à jour qui propose les animations des précédentes consoles Xbox

Super Meat Boy Again+, une version améliorée et enrichie du platformer 2D original, s’annonce sur PC

pc
Super Meat Boy Again+, une version améliorée et enrichie du platformer 2D original, s’annonce sur PC

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 novembre (GTA 6, Milki Delivery, Spirit Crossing)

pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 16 novembre (GTA 6, Milki Delivery, Spirit Crossing)
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Avant la sortie de GTA VI, retour sur GTA IV et la concrétisation d’une vision
pc ps3 xbox 360
GTA IV Wallpaper
EA Sports FC 27 dévoile les Hall Of Fut Unleashed
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile les Hall Of Fut Unleashed
The Blood of Dawnwalker accueillera le New Game + dans son patch 1.2 à paraître la semaine prochaine
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker accueillera le New Game + dans son patch 1.2 à paraître la semaine prochaine
God of War Sons of Sparta confirme officiellement sa sortie sur PS4 le 16 novembre, deux nouveaux modes arrivent également
ps5 ps4
God of War Sons of Sparta confirme officiellement sa sortie sur PS4 le 16 novembre, deux nouveaux modes arrivent également
Stranger Than Heaven présente en vidéo le contexte narratif de son chapitre prenant place à Kure
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven présente en vidéo le contexte narratif de son chapitre prenant place à Kure
Le QSSR de la PS5 s’invite aussi dans Marvel’s Spider-Man 2, Control Resonant, No Man’s Sky ou encore ARC Raiders
pc ps5 xbox series switch
Le QSSR de la PS5 s’invite aussi dans Marvel’s Spider-Man 2, Control Resonant, No Man’s Sky ou encore ARC Raiders
Attack on Titan 3 vous invitera à prendre le thé avec vos personnages préférés entre deux charcutages de titans
pc ps5 xbox series switch 2
Attack on Titan 3 vous invitera à prendre le thé avec vos personnages préférés entre deux charcutages de titans
Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection signe le retour en 2027 des aventures rétro du célèbre héros de BD
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection signe le retour en 2027 des aventures rétro du célèbre héros de BD
1 personne sur 3 travaillant dans l’industrie du jeu vidéo a été licenciée durant ces deux dernières années selon un sondage
1 personne sur 3 travaillant dans l’industrie du jeu vidéo a été licenciée durant ces deux dernières années selon un sondage
Le programme de rétrocompatibilité de Xbox s’étend à 21 jeux supplémentaires, avec Star Wars KOTOR et Morrowind
pc
Le programme de rétrocompatibilité de Xbox s’étend à 21 jeux supplémentaires, avec Star Wars KOTOR et Morrowind
Une mise à jour arrive pour DOOM: The Dark Ages tandis qu’id Software démarre son travail sur un autre jeu
pc ps5 xbox series
Une mise à jour arrive pour DOOM: The Dark Ages tandis qu’id Software démarre son travail sur un autre jeu
Fable : 4 minutes de gameplay pour le prochain épisode qui ne montre finalement presque rien
pc ps5 xbox series
Fable : 4 minutes de gameplay pour le prochain épisode qui ne montre finalement presque rien
Wolfenstein 3 est officiellement annoncé par MachineGames, deux personnages sont déjà confirmés
Test Wolfenstein II The New Colossus
Xbox : Asha Sharma plaide pour de plus petites équipes de développement dans un message qui semble aussi vanter l’IA
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
Halo: Campaign Evolved annonce le retour prochain et gratuit de Baptême du feu, un mode multi PvE
pc ps5 xbox series
Halo: Campaign Evolved annonce le retour prochain et gratuit de Baptême du feu, un mode multi PvE
Sonic fête ses 35 ans avec un superbe court-métrage d’animation à destination des fans du hérisson bleu et sa bande
Sonic fête ses 35 ans avec un superbe court-métrage d’animation à destination des fans du hérisson bleu et sa bande
Dome Keeper, roguelike sorti en 2022, va connaître en décembre une version PS5 et Switch
pc ps5 xbox series switch ios android
Dome Keeper, roguelike sorti en 2022, va connaître en décembre une version PS5 et Switch
Xbox vous propose un récapitulatif personnalisé de votre histoire sur les consoles Xbox
xbox series
Xbox vous propose un récapitulatif personnalisé de votre histoire sur les consoles Xbox
L’action-RPG Vindictus: Defying Fate présente son gameplay en vidéo et confirme sa sortie PS5 pour 2027
pc ps5
L’action-RPG Vindictus: Defying Fate présente son gameplay en vidéo et confirme sa sortie PS5 pour 2027
Intergalactic: The Heretic Prophet est dans « les dernières étapes de sa production » selon Naughty Dog
ps5
Intergalactic: The Heretic Prophet est dans « les dernières étapes de sa production » selon Naughty Dog
Trois dates sont annoncées à Paris pour le concert des 40 ans de The Legend of Zelda
switch 2
Trois dates sont annoncées à Paris pour le concert des 40 ans de The Legend of Zelda
Suite au scandale médiatique, le PDG de Nvidia démissionne après plus de 30 ans passés dans l’entreprise
Suite au scandale médiatique, le PDG de Nvidia démissionne après plus de 30 ans passés dans l’entreprise
Des anciens du studio id Software (DOOM) se rejoignent pour fonder Hidden Horses, avec un premier FPS en préparation
pc ps5 xbox series
Des anciens du studio id Software (DOOM) se rejoignent pour fonder Hidden Horses, avec un premier FPS en préparation
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se montre avec sa VF avec la retour des voix cultes
pc ps5 switch switch 2
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur se montre avec sa VF avec la retour des voix cultes